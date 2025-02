Dove vedere Galatasaray Fenerbahce tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Galatasaray Fenerbahce tv streaming, 25esima giornata della Super Lig, il massimo campionato della Turchia.

Dopo settimane di grandissime polemiche arbitrali nel calcio turco, ecco che le due squadre che si stanno contendendo il primato in classifica si trovano una di fronte all’altra. La classifica, al momento, vede la formazione di José Mourinho distante sei punti dalla capolista che ha in mano quello che può essere considerato un primo match point, visto che con una vittoria Osimhen e compagni si ritroverebbero a +9 con 12 gare da giocare. La gara di andata si concluse con il successo esterno del Gala per 3-1.

Inoltre, la formazione di casa dovrà fin da subito rialzarsi dopo la recente eliminazione in Europa League per mano dell’AZ Alkmaar che è riuscita a imporsi nella gara casalinga di andata per 4-1, andando poi a pareggiare 2-2 a Istanbul. Dall’altro lato, Mourinho e i suoi sono riusciti a passare i playoff di Europa League superando i belgi dell’Anderlecht.

Dove vedere Galatasaray Fenerbahce tv streaming? Quando si gioca

La partita fra Galatasaray e Fenerbahce si giocherà al Rams Park di Istanbul, lunedì 24 febbraio 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 18.00, ora italiana.

Dove vedere Galatasaray Fenerbahce tv streaming? Come seguire la sfida

La sfida Galatasaray-Fenerbahce non sarà visibile in alcun modo in Italia, visto che nessun broadcaster che trasmette nei confini italiani ha acquisito i diritti televisivi del massimo campionato turco, nonostante siano tantissime le vecchie conoscenze della Serie A degli anni passati.