Dove vedere Barcellona Atletico Madrid tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Barcellona Atletico Madrid tv streaming, gara valevole per l’andata delle semifinali della Copa del Rey, la coppa nazionale spagnola.

Le due squadre sono in piena corsa per il primo posto nella Liga, con i blaugrana si trovano in testa a pari punti con il Real Madrid ma a un solo punto di distacco proprio dalla formazione di Pablo Simeone. Entrambe sono qualificate agli ottavi di Champions League dove sono riuscite ad accedere direttamente grazie al piazzamento nelle prime otto della prima fase campionato della massima competizione europea per club.

Dove vedere Barcellona Atletico Madrid tv streaming – Quando si gioca e come vedere la sfida

La partita fra Barcellona e Atletico Madrid si giocherà allo stadio Montjuic di Barcellona, martedì 25 febbraio 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 21.30.

La sfida Barcellona-Atletico Madrid sarà possibile seguirla in diretta in Italia. Di seguito, i canali sui quali sarà possibile seguire gli incontri in diretta in tutta Italia: