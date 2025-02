Dove vedere Al Wehda Al Nassr tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Al Wehda Al Nassr tv streaming, 22esima giornata della Saudi Pro League, il massimo campionato dell’Arabia Saudita.

La formazione di Stefano Pioli cerca punti importanti per centrare la qualificazione nella prossima Champions League asiatica dopo la sconfitta interna contro l’Al Ettifaq. Dopo il ko della scorsa giornata, il terzo posto in classifica, l’ultimo utile per partecipare alla maggior competizione continentale per club, è distante tre punti con Al Qadisiya che dovrà vedersela però in trasferta con Al Ahli di Kessie e compagni.

Dove vedere Al Nassr Al Ettifaq tv streaming? Quando si gioca

La partita fra Al Nassr e Al Ettifaq si giocherà al King Saud University Stadium di Riyadh, venerdì 21 febbraio 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 18.00.

Dove vedere Al Nassr Al Ettifaq tv streaming? Come seguire la sfida

La sfida Al Nassr-Al Ettifaq sarà visibile in chiaro grazie alla messa in onda in esclusiva di Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e sarà visibile anche in streaming sul sito della tv di Michele Criscitiello.

La Roshn Saudi League e tutta la programmazione di Sportitalia e dei canali della piattaforma sono disponibili sia live che on demand sulla App Sportitalia, scaricabile da dispositivi IOS e Android e visibile anche con Google Chromecast, Amazon FireStick, Android Tv e Rakuten Tv. La App Sportitalia permette di ricevere gratuitamente sul proprio smartphone le notifiche delle news più importanti ed esclusive prodotte dalla redazione di Sportitalia.