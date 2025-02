Ceferin: «Troppe partite? Si lamentano soprattutto i calciatori ben pagati»

La Champions League 2024/25 è pronta a vivere la sua fase a eliminazione diretta dopo l’introduzione del nuovo format con la fase campionato che ha visto coinvolte per la prima volta in assoluto ben 36 squadre.

Una riforma voluta dal presidente della UEFA, Aleksander Ceferin che ha commentato così questa decisione al quotidiano sloveno Delo: «Ho sentito solo risposte positive. Inizialmente, l’attenzione era sui critici, che compaiono ogni volta che c’è un cambiamento. Stimo che il 99% delle persone siano ora soddisfatte della rinnovata Champions League. La competizione è ancora più imprevedibile di prima, nessuno sapeva fino all’ultimo momento se si sarebbe qualificato. È un successo a tutto tondo, e gli ascolti della Champions League sono eccellenti. Tutte e tre le competizioni – compresa l’Europa e la Conference League – sono un successo. Gli sponsor sono entusiasti che le squadre più piccole abbiano l’opportunità di partecipare. Ora vorrebbero tutti essere a bordo e investire ancora di più nelle competizioni UEFA, e questo vale anche per le emittenti televisivi e altri broadcaster che hanno assicurato la copertura delle partite. I diritti televisivi sono stati venduti fino al 2027».

La UEFA, secondo le ultime indiscrezioni, vuole sfruttare il successo del nuovo format e sarebbe già pronta ad affrontare la vendita dei diritti televisivi del prossimo ciclo: «Abbiamo attraversato un lungo processo di selezione delle agenzie, e stiamo negoziando con la nuova agenzia Relevent per la futura vendita dei diritti TV e degli sponsor delle nostre competizioni per club. Non hanno discusso di spostare le finali di Champions League in un altro continente. Sono molto sorpreso che alcuni media che si considerano rispettabili possano pubblicare informazioni senza chiedere il parere della UEFA. Probabilmente lo avrei saputo se l’avessimo negoziato. E se non mi fosse permesso dirvelo, direi che non mi è permesso dirvelo, ma posso dire che non hanno detto una parola al riguardo».

La nuova Champions avrebbe potuto vedere l’eliminazione di grandissime squadre già nella prima fase: «Ero alla partita PSG-Manchester City. Sul 0-2, il mio amico Nasser Al-Khelaifi mi ha detto che non sapeva se avrebbe continuato a lavorare nel calcio, a causa di tutto lo stress che stava attraversando. Dopo il punteggio finale di 4-2, il mio altro amico, il presidente del Manchester City Khaldoon Al Mubarak, sembrava molto poco in forma, e mi sono sentito davvero male per lui. Il calcio non è facile; puoi fare tutto giusto eppure le cose vanno diversamente. Ma c’è un’altra cosa che mi piace: anche quelli che ho visto soffrire sono entusiasti del nuovo formato della Champions League. In un certo senso, hai prolungato l’incertezza di tre mesi; prima della riforma, spesso saremmo già stati a conoscenza dei partecipanti ai play-off già a novembre. O peggio ancora, subito dopo il sorteggio! Ora non ci sono più partite di andata e ritorno nella stagione regolare. Devi segnare il maggior numero di gol possibile. La Dinamo Zagabria è stata eliminata dopo aver ricevuto nove gol a Monaco di Baviera. L’ultima notte è stata folle: con ogni gol segnato, la classifica cambiava».

Sulle tante partite fra campionati nazionali e competizioni internazionali: «Il calendario è completamente pieno e non c’è spazio per nuove competizioni, i giocatori sono tutti molto impegnati a giocare, probabilmente troppo. Ma in realtà, sono soprattutto i giocatori ben pagati a lamentarsi. La situazione è complessa: i club hanno bisogno di più partite per pagare i giocatori e gli allenatori. Se ci fossero meno partite, il loro business non sarebbe sostenibile».

L’ex ad del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, è favorevole a un salary cap: «I nostri avvocati hanno anche parlato con l’Unione Europea. Un tetto salariale rigido probabilmente non sarebbe possibile. Abbiamo già limitato la percentuale delle entrate che il club può spendere per gli stipendi dei giocatori al 70%. Abbiamo molti club che non riescono a farcela con questa percentuale e vogliono almeno l’80%, quindi forse dovremo cambiare questo. I club dovrebbero riconoscere che hanno bisogno di più partite se vogliono pagare i giocatori. Alcuni campionati nazionali hanno due coppe. Sono disposti ad avere meno squadre in campionato, o una coppa in meno? I giocatori sono disposti a ridursi lo stipendio? È un dibattito complicato, ma semplificato da vari opinionisti o allenatori che amano parlare di più quando vanno bene, e un po’ meno quando non lo fanno. Dicono che la UEFA e la FIFA stanno solo prendendo soldi, ma la UEFA rimette il 97% delle sue entrate nel calcio. Non solo la Champions League sta cambiando, ma anche l’ambiente in cui la UEFA opera, in cui si gioca la Champions League e, infine, in cui viviamo. Grandi cambiamenti geopolitici stanno avvenendo, e spostamenti tettonici di capitali possono essere rilevati ogni anno».

Ma non solo la Champions, la UEFA, fra le polemiche, ha da poco assegnato gli Europei Under 21 a due paesi come Serbia e Albania, che in passato era impossibile pensare fianco a fianco per organizzare un evento internazionale: «Ho un affetto particolare per tutte le nazioni dell’ex Jugoslavia. Gli ultimi decenni sono stati molto tristi. Ma l’intera regione dei Balcani occidentali è una bomba a orologeria. Il problema principale è che i loro leader parlano con i burocrati europei che non capiscono la mentalità dei Balcani, dell’ex Jugoslavia, dell’Albania e di altri paesi. Interessante che le federazioni calcistiche albanese e serba, supportate da entrambi i governi, abbiano espresso il desiderio di organizzare la competizione insieme, ulteriore prova che lo sport sta sopra alla politica. Che lo sport sia qualcosa di positivo. Questa è una grande opportunità per mostrare che il calcio è al di sopra della politica quotidiana».

Sulla riammissione delle giovanili della Russia nelle competizioni UEFA: «Prima di tutto, questi bambini non partecipano alle elezioni, non supportano alcuna autorità perché sono minorenni, ma soprattutto, ora sicuramente vengono cresciuti in un clima di odio e paura nei confronti dei bambini di altre parti d’Europa. Il momento in cui un bambino russo venisse, ad esempio, in Slovenia e fosse abbracciato da un bambino sloveno, capirebbe che non siamo nemici e che la vita deve andare avanti. Cos’è andato storto? La nostra proposta è stata brutalmente attaccata dalla politica mainstream, specialmente dalla sinistra; uno dei presidenti della FA ha dovuto persino dimettersi. I media hanno cominciato ad attaccare la UEFA e tutti si sono ritirati, dicendo “avremmo supportato l’idea, ma i governi non ce lo permettono”. In realtà, non hanno permesso ai bambini di socializzare. La politica genera odio e intolleranza per interesse personale, mentre si fa sentire contro di essa. Quelli che si dichiarano più combattivi contro il razzismo sono i più razzisti. Quelli che sembrano essere i difensori più aggressivi della non discriminazione, quelli che non permettono a nessuno di esprimere un punto di vista diverso, danneggiano maggiormente i discriminati. Quello che vediamo ora — dopo questi atti aggressivi della politica mainstream — è una vittoria per i partiti di destra, ed è proprio i discriminati che finiranno nella posizione peggiore».

Nella sua carriera da presidente della UEFA e dirigente calcistico, Ceferin ha incontrato molti personaggi del calcio e non solo. «Mourinho? È un grande uomo. È unico quando è in campo. La sua vera immagine si offusca un po’ perché diventa molto diverso sul campo, ma in realtà è una persona meravigliosa. Abbiamo un ottimo rapporto. Durante la pandemia di Covid-19, lui stesso ha consegnato cibo alle case di riposo di Londra. Mourinho è un uomo molto interessante, e comunichiamo molto bene».

Su Ibrahimovic: «Abbiamo girato lo spot per la nuova Champions. È stato molto divertente, a volte persino esilarante. Zlatan è nato in Svezia, ma ha una mentalità totalmente balcanica. Non è affatto arrogante. È estremamente gentile, non solo con me: ha firmato autografi per cento, duecento bambini alla partita di beneficenza a Lubiana. È molto più paziente con i bambini di quanto lo siano gli altri. È anche molto spiritoso, quindi le riprese sono state divertenti. Non sapevo fosse così difficile girare video così brevi. Abbiamo girato per otto ore, ora rispetto un po’ di più gli attori. È un continuo “ripeti, vai più lentamente, parla più piano, sorridi un po’, ma non troppo”. È difficile. Ma credo che il risultato finale sia stato un bel video»