Europa League, dove vedere il sorteggio degli ottavi in diretta

È arrivato il momento di stabilire esattamente il tabellone della Europa League 2024/25. Conclusi i playoff, che hanno consegnato alla Roma il pass per gli ottavi di finale grazie alla vittoria contro il Porto, ecco che saranno due le squadre italiane a rappresentare la Serie A nella fase a eliminazione diretta della seconda competizione europea per club.

Gli spareggi hanno decretato le otto formazioni che si aggiungono così alle prime otto classificate della classifica unica, così da procedere all’accoppiamento delle sfide e alla definizione del tabellone anche di quarti e semifinali. È alto il rischio che Lazio e Roma si scontrino proprio agli ottavi di finale.

Dove vedere sorteggio ottavi Europa League tv streaming – Quando andrà in scena

Per scoprire se sarà effettivamente così e sapere il quadro complessivo degli spareggi bisognerà attendere venerdì 21 febbraio, quando alle 13.00 la UEFA darà al terzo stagionale, dopo quello della prima fase e dei playoff.

In questa occasione verranno definiti gli accoppiamenti per gli ottavi e la definizione del tabellone fino alla finalissima di Bilbao del prossimo 21 maggio.

Dove vedere sorteggio ottavi Europa League tv streaming – Come seguire l’evento

Detto del giorno e dell’orario, il sorteggio degli spareggi per passare agli ottavi di Champions League sarà visibile su Sky (detentrice principale dei diritti televisivi delle sfide fino alla finale di Monaco di Baviera) e su Amazon Prime Video (che continuerà a trasmettere la migliore partita del mercoledì sera).

Al momento, non ci sono indicazioni sulla possibilità vedere in diretta il sorteggio anche in chiaro, ma rimane comunque aperta l’opportunità grazie TV8 (canale di proprietà della pay tv di Comcast), che ha già trasmesso ogni settimana il miglior match tra formazioni straniere. Il sorteggio sarà trasmesso gratuitamente in streaming anche dalla UEFA, sul suo sito ufficiale.