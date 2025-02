Biglietti Inter Feyenoord, i tagliandi per gli ottavi di Champions: tutti i dettagli

Biglietti Inter Feyenoord – Sarà il Feyenoord la rivale dell’Inter negli ottavi di finale di Champions League. L’urna di Nyon ha riservato infatti ai nerazzurri la sfida contro gli olandesi che nel playoff hanno eliminato il Milan nella doppia sfida, vincendo in casa al De Kuip e strappando un pareggio per 1-1 a San Siro sfruttando la superiorità numerica dopo l’espulsione di Theo Hernandez.

C’è un solo precedente nelle sfide ufficiali in Europa tra i nerazzurri e il Feyenoord. Nella Coppa Uefa 2001/02, infatti, nelle semifinali l’Inter allora allenata da Hector Cuper incrociò gli olandesi, che prevalsero però nel doppio confronto: a San Siro decise una autorete dell’interista Cordoba, mentre al ritorno in Olanda non si andò oltre il 2-2 (olandesi avanti con Van Hooijdonk e Tomasson, prima dell’inutile rimonta interista firmata da Cristiano Zanetti e Kallon), con il Feyenoord che volò così in finale dove sconfisse il Borussia Dortmund per alzare la coppa.

Biglietti Inter Feyenoord, il percorso nerazzurro finora

L’Inter si è qualificata agli ottavi di finale di Champions League chiudendo la prima fase al quarto posto della classifica unica, dopo aver ottenuto 19 punti frutto di sei vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Manchester City-Inter 0-0;

Inter-Stella Rossa 4-0;

Young Boys-Inter 0-1;

Inter-Arsenal 1-0;

Inter-Lipsia 1-0;

Bayer Leverkusen-Inter 1-0;

Sparta Praga-Inter 0-1;

Inter-Monaco 3-0.

Biglietti Inter Feyenoord, le date delle sfide

La sfida di andata si disputerà allo stadio De Kuip il 4 o il 5 marzo, mentre il ritorno si disputerà a San Siro l’11 o il 12 marzo.

Le date delle fasi successive in Champions League:

Quarti di finale: andata 8/9 aprile, ritorno 15/16 aprile;

Semifinale: andata 29/30 aprile, ritorno 6/7 maggio;

Finale: 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Biglietti Inter Feyenoord, i dettagli sui tagliandi

Non ci sono ancora informazioni disponibili sulla vendita dei biglietti per la sfida che si disputerà a San Siro. Il club nerazzurro renderà note nelle prossime settimane modalità, date di vendita e prezzi dei tagliandi per la gara del Meazza che si giocherà l’11 o il 12 marzo (in attesa dell’ufficialità da parte della UEFA).