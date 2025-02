Champions League, il calendario degli ottavi di finale 2024/25

I playoff per la fase a eliminazione diretta della Champions League stanno giungendo a conclusione. Quattro squadre hanno già conquistato l’accesso agli ottavi di finale del torneo, mentre le prime otto classificate della fase campionato (tra cui anche l’Inter) avevano già conquistato questo traguardo. Rimangono solamente le ultime quattro squadre (potenzialmente anche la Juventus) il cui destino si scoprirà questa sera.

Una volta concluse le sfide, venerdì 21 febbraio, alle ore 12.00, si terrà l’ultimo sorteggio di questa edizione della Champions League, che determinerà il tabellone completo fino alla finale di Monaco di Baviera. Dagli spareggi per la fase a eliminazione diretta in poi, infatti, il torneo segue un tabellone in cui le potenziali avversarie agli ottavi di finale, ai quarti e in semifinale sono prestabilite in base al piazzamento finale nella fase campionato.

Calendario ottavi Champions – Le sfide tra squadre della stessa Federazione

A differenza delle edizioni passate, a partire dal 2024/25 le squadre possono affrontare un’altra formazione appartenente alla stessa federazione nazionale negli ottavi di finale della competizione (eventualità già prevista anche per i playoff, come evidenzia lo scontro Brest-PSG). I club possono anche affrontare avversari già incontrati durante la fase campionato

Calendario ottavi Champions – Gli appuntamenti con le sfide di andata e ritorno

In attesa di conoscere il tabellone verso la finale di Monaco di Baviera, gli ottavi di finale si giocheranno nell’arco di due settimane:

Andata: 4/5 marzo 2025

Negli ottavi di finale, così come in ogni turno della fase a eliminazione diretta, ogni club giocherà in linea di principio una volta il martedì e una volta il mercoledì. Il calendario degli ottavi di finale sarà disponibile il 21 febbraio.

Calendario ottavi Champions – Tutti gli incroci

