Champions, non solo ottavi: sorteggio anche per quarti e semifinali

Nella giornata di venerdì, a Nyon (in Svizzera), andrà in scena l’ultimo sorteggio dell’edizione 2024/25 della UEFA Champions League. Le 16 squadre qualificate per gli ottavi di finale saranno accoppiate sulla base del tabellone emerso dalla prima fase della competizione, e conosceranno così il loro percorso fino alla finale di Monaco di Baviera.

Tuttavia, nell’occasione si terranno altri due sorteggi per quarti di finale e finale. Ma a cosa serviranno? In questo caso, i due sorteggi saranno effettuati per determinare l’ordine delle partite (ovvero quale squadra ospiterà l’andata e quale squadra il ritorno), perché – come sottolineato in precedenza – tutte le potenziali avversarie sono già note fino alla finale.

Champions sorteggio quarti e semifinali – I quarti di finale

Per il sorteggio dei quarti di finale vengono preparate quattro urne, due per il lato argento e due per il lato blu del tabellone. Ogni urna contiene due palline, che rappresentano le vincitrici degli ottavi di finale sul lato pertinente del tabellone. La prima urna argento contiene bigliettini contrassegnati con “Vincitrice ottavo di finale 1” e “Vincitrice ottavo di finale 2”, la seconda urna argento contiene i bigliettini “Vincitrice ottavo di finale 3” e “Vincitrice ottavo di finale 4”.

La prima urna sul lato blu contiene bigliettini contrassegnati con “Vincitrice ottavo di finale 5” e “Vincitrice ottavo di finale 6”. La seconda urna sul lato blu contiene i bigliettini “Vincitrice ottavo di finale 7” e “Vincitrice ottavo di finale 8”.

Il sorteggio inizia mescolando ed estraendo le palline della prima urna sul lato argento del tabellone. La prima estratta indica la squadra che giocherà la gara di andata dei quarti di finale in casa, la seconda pallina indica la squadra che giocherà il ritorno in casa. La procedura viene ripetuta con le restanti urne per completare gli accoppiamenti dei quarti di finale.

Champions sorteggio quarti e semifinali – Le semifinali

Per questo sorteggio vengono preparate due urne, una per il lato argento del tabellone con le palline contenenti i bigliettini “Vincitrice QF 1” e “Vincitrice QF 2” e una per il lato blu con i bigliettini “Vincitrice QF 3” e “Vincitrice QF 4”.

Il sorteggio inizia mescolando ed estraendo le palline dell’urna per il lato argento del tabellone. La prima estratta indica la squadra che giocherà la semifinale di andata sul lato argento in casa, la seconda estratta indica la squadra che giocherà il ritorno in casa. La procedura viene ripetuta con l’altra urna per completare gli accoppiamenti delle semifinali.

Champions sorteggio quarti e semifinali – La finale

Poiché le squadre sono già state assegnate a un lato del tabellone con il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta/ottavi di finale, per la finale non viene effettuato alcun sorteggio. La vincitrice della semifinale sul lato argento del tabellone è designata come squadra di casa pro forma in finale.