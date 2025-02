Roberto Benigni ospite al Festival di Sanremo 2025: ecco quanto guadagna

La quarta serata del Festival di Sanremo, tradizionalmente dedicata ai duetti, sarà aperta da Roberto Benigni. Lo ha annunciato in conferenza stampa il direttore artistico, Carlo Conti, spiegando di doversi assentare proprio per andare a incontrare l’attore toscano: «Per me è un sogno che si realizza», ha detto Conti.

Roberto Benigni stipendio Sanremo? La storia dell’attore al Festival di Sanremo

Quello di Benigni a Sanremo è un ritorno, dato che l’attore ha presenziato alla kermesse canora in più occasioni. L’ultima volta risale al 2023, con la lettera d’amore alla Costituzione, alla libertà e alla pace: sul palco d’onore il presidente Mattarella ride, applaude, si porta la mano sul cuore quando il premio Oscar rende omaggio, tra i padri costituenti, al padre Bernardo Mattarella.

Una pagina di televisione entrata negli annali. Del resto, proprio a Sanremo sono legate alcune delle performance memorabili di Roberto Benigni in televisione. Due anni fa l’occasione sono i 75 anni della Carta fondamentale, «uno schiaffo al potere, ci fa sentire che viviamo in un paese che può essere giusto e bello», dice Benigni. E ancora: «Presidente, lei è al secondo mandato, Amadeus al quarto e ha già prenotato il quinto, pensa di fare il sesto, il settimo. Bisogna fermarlo, è un colpo di Stato, è dittatura».

Davanti alla tv ci sono oltre 14 milioni di spettatori a seguire la prima parte della serata del Festival. Tre anni prima, nel 2020, l’attore e regista porta all’Ariston l’esegesi del Cantico dei Cantici, volando alto tra le allegorie bibliche, spiazzando chi immaginava un monologo politico e recitando un “inno all’amore”.

Ma l’ingresso più spettacolare sul palco resta quello del 2011: il padrone di casa è Gianni Morandi e Benigni entra in scena su un cavallo bianco, sventolando la bandiera tricolore al grido di «Viva l’Italia!»: l’occasione, i 150 anni dell’Unità, e Benigni propone a modo suo l’esegesi dell’Inno di Mameli. Il festival vola oltre i 15,3 milioni di spettatori in prima serata, con apprezzamenti bipartisan e il plauso del presidente Napolitano.

Roberto Benigni stipendio Sanremo? La prima volta nel 1980

Bisogna risalire al 1980 per rintracciare la prima volta di Benigni a Sanremo. È l’anno del “Wojtylaccio”: l’attore e regista, conduttore del Festival con Claudio Cecchetto e Olimpia Carlisi, si scatena sul Papa, «profeta della rivalutazione dell’amore libero». L’uscita gli costa un’incriminazione (seguita da assoluzione) per offesa alla religione di Stato.

Senza dimenticare il bacio a Olimpia Carlisi. Sfiora i 20 milioni di spettatori nel 2002, ospite di Pippo Baudo, quando in uno degli interventi più emozionanti della storia del Festival presenta una sua versione in chiave politica del Giudizio Universale e si lancia in battute sugli organi sessuali dello stesso conduttore («Sono stato io a mettere per primo le mani lì» e giù con la celebre “strizzatina”), di Berlusconi, Di Pietro, Fassino.

A tenere banco per tutta la settimana sanremese è stata la minaccia di Giuliano Ferrara, creatore del comitato BoBe (Boicottiamo Benigni): il direttore del Foglio aveva promesso di sbarcare al festival per lanciare uova contro il comico. Ma poi non se ne fa nulla. E ancora nel 2009 il suo show di mezz’ora, tutto incentrato sulla politica, supera i 15 milioni di spettatori: spazio a Veltroni, a Berlusconi, ma anche agli omosessuali che «non sono fuori dal piano di Dio».

Roberto Benigni stipendio Sanremo? I cachet che hanno fatto discutere

Ma quanto guadagnerà Benigni per la sua presenza a Sanremo? I cachet dell’attore al Festival sono stati oggetto di dibattito in diverse occasioni. Il compenso per avere calcato il palco dell’Ariston nel 2020, secondo indiscrezioni, ammontò a circa 300 mila euro.

Una situazione che fece scattare la polemica per la sua riproposizione a Sanremo 2023: «La Rai deve rendere pubblico quanto percepirà Roberto Benigni per il suo intervento al Festival di Sanremo, e in tal senso siamo pronti a presentare una formale istanza d’accesso all’azienda e un esposto alla Corte dei Conti per conoscere i dettagli sul contratto tra la rete e il comico toscano. Già in passato i maxi-compensi riconosciuti dalla Rai a Benigni sono finiti al centro di uno scandalo. In occasione della partecipazione di Benigni al Festival del 2020 si parlò di un cachet, mai confermato, da 300 mila euro», dichiarò l’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi.

Ma quale fu quindi il cachet di Roberto Benigni per il Festival di Sanremo 2023? La Rai non rese noto il compenso percepito dall’attore, ma il direttore di Rai 1 Stefano Coletta nel corso della conferenza stampa sottolineò come lo stipendio del comico fosse «di gran lunga inferiore ai 300mila euro della passata partecipazione come ospite».

Roberto Benigni stipendio Sanremo? Il compenso per l’edizione 2025

E per il 2025? Secondo indiscrezioni della stampa che si occupa di spettacolo, per questa edizione del Festival di Sanremo Roberto Benigni parteciperà a titolo gratuito, solamente con un piccolo rimborso spese per la presenza, stoppando in questo modo sul nascere le polemiche che lo hanno inseguito fin dalla prima apparizione.