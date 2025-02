Gerard Piqué imputato per la Supercoppa spagnola in Arabia Saudita

Gerard Piqué è stato citato come imputato da parte della giudice istruttore titolare dell’inchiesta sul trasferimento della Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita che ha visto coinvolto in prima persona anche l’ex difensore del Barcellona e della nazionale spagnola.

Per il prossimo 14 marzo è stato fissato l’interrogatorio al tribunale di Majadahonda (Madrid). Secondo la citazione, ripresa dall’agenzia di stampa spagnola Efe, l’ex calciatore è accusato di aver avuto una parte attiva come intermediario nel trasferimento della competizione in Arabia Saudita, nell’ambito dell’indagine che vede indagato per corruzione anche l’ex presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales.

Stando alle indagini condotte dalla Guardia Civil e citate dai media spagnoli, dal maxi-contratto per il trasferimento della Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita, sottoscritto per 240 milioni di euro con la mediazione della società Kosmos di Gerard Piqué, l’ex calciatore avrebbe guadagnato 36 milioni.