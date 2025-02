Lo stipendio di Miriam Leone a Sanremo 2025: ecco quanto guadagna

Il Festival di Sanremo 2025 si prepara a cominciare. La rassegna canora italiana più celebre va in scena da martedì 11 a sabato 15 febbraio, con Carlo Conti che – dopo l’era Amadeus – sarà direttore artistico e conduttore della 75esima edizione. Il conduttore nelle settimane passate ha svelato in diretta al Tg1 anche i nomi di tutte le celebrità di spicco che lo accompagneranno sul prestigioso palco del Teatro Ariston.

Miriam Leone stipendio Sanremo – Chi è l’attrice

Tra i protagonisti scelti per affiancare Conti, spicca Miriam Leone, celebre attrice italiana che nel 2008 vince Miss Italia, dopo essere stata prima eliminata e poi ripescata.

Nata il 14 aprile 1985 a Catania. Nel 2009 inizia la sua carriera in televisione sui canali RAI. L’esordio come attrice arriva però su Canale 5 quando entra nel cast di Distretto di Polizia. La notorietà arriva però con una serie TV andata in onda su Sky come 1992, che poi avrà due seguiti come 1993 e 1994 con protagonista Stefano Accorsi. Nel 2021 vince il premio come Miglior attrice in una commedia ai Nastri d’Argento grazie L’amore a domicilio.

Miriam Leone stipendio Sanremo – Quanto guadagna per la serata

Miriam Leone affiancherà Carlo Conti durante la seconda del Festival. Ma quanto guadagnerà per l’attività di co-conduttrice?

Cifre ufficiali non ce ne sono, ma secondo le indiscrezioni della stampa che si occupa di spettacolo, ognuno dei co-conduttori riceverà circa tra i 40.000 e i 25.000 euro, anche se alcuni nomi potrebbero incassare cifre più alte.