I Duran Duran Ospiti al Festival di Sanremo 2025: ecco quanto guadagnano

«Ma Pippo Baudo è ancora in giro?». Quarant’anni dopo quel primo blitz all’Ariston in un tourbillon di pianti, crisi isteriche e svenimenti di legioni di fan, i Duran Duran tornano questa sera al Festival per rinverdire un passato che non passa nel sacro nome di chi li volle in Riviera all’apice del successo.

Diciotto milioni di telespettatori incollati al teleschermo, almeno la metà di aspiranti fidanzate di quel Simon Le Bon che di lì a pochi mesi avrebbe infranto il loro sogno rosa confetto sposando quella Yasmin Parvaneh, ancora oggi al suo fianco. Ed è proprio lui, oggi 66 anni, a gettare un ponte tra l’Italia canora di ieri e quella di oggi con la rivelazione «sono un fan totale dei Maneskin, straordinari, dovreste essere orgogliosi pure voi di questo gruppo, perché è fantastico».

Nell’attesa di essere celebrati sul palco dell’Ariston, Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes e Roger Taylor hanno raccontato: «Il segreto della nostra longevità? Amare quel che facciamo, ridere tantissimo, sdrammatizzando anche peggiori momenti più di stress, e dividere in parti uguali tutti i guadagni. Pensiamo che la nostra musica sia ancora bellissima, nessuno riesca a fare una musica tanto meravigliosa come noi quattro assieme».

Sì, quattro e non cinque come in quella occasione per l’assenza di Andy Taylor: «Vorrebbe essere di sicuro qui con noi, ma ha un cancro alla prostata al quarto stadio metastatico, sta lottando come un leone e noi siamo al suo fianco col cuore e con la mente». Un legame così stretto col Festival da spingere Rhodes ad ammettere «dovremo cambiare il nome di questa città in Duran Remo». In attesa di tornare in tour in Italia a giugno, il 15 e 16 al Circo Massimo di Roma, il 18 alla Fiera del Levante di Bari, e il 20 agli I-Days di Milano.

Duran Duran quanto guadagnano – Le cifre per essere ospiti a Sanremo

Ma quanto vale per i Duran Duran la presenza a Sanremo? Secondo le indiscrezioni della stampa che si occupa di spettacolo, il gruppo riceverà tra i 50 e i 60mila euro, cifre previste per i grandi ospiti della kermesse canora che si concluderà il 15 febbraio.