Sanremo 2025: la classifica aggiornata serata per serata

Ha preso il via martedì 11 febbraio il Festival della canzone italiana, giunto alla sua 75esima edizione, che dopo l’era Amadeus è guidato da Carlo Conti, che torna così protagonista della kermesse dopo qualche anno. La rassegna canora si svolge come di consueto al Teatro Ariston, e ospiterà in totale 29 artisti, oltre a quattro Nuove Proposte che gareggeranno per una competizione a parte.

Il conduttore, che è anche direttore artistico della manifestazione, sarà quindi Carlo Conti, in quella che è la prima kermesse sanremese delle due previste dall’accordo con la Rai. Il Festival è tornato a coinvolgere anche gli appassionati più giovani negli ultimi anni, grazie a delle scelte precise in ambito musicale. A questo successo ha contribuito anche la nascita del Fantasanremo, un modo per intrattenersi durante le serate.

Classifica Sanremo 2025 – I 29 cantanti in gara

Di seguito, ecco l’elenco dei 29 Big in gara, insieme alle canzoni inedite:

Achille Lauro – Incoscienti Giovani

– Incoscienti Giovani Gaia – Chiamo io chiami tu

– Chiamo io chiami tu Coma_Cose – Cuoricini

– Cuoricini Francesco Gabbani – Viva la vita

– Viva la vita Willie Peyote – Grazie ma no grazie

– Grazie ma no grazie Noemi – Se ti innamori muori

– Se ti innamori muori Rkomi – Il ritmo delle cose

– Il ritmo delle cose Modà – Non ti dimentico

– Non ti dimentico Rose Villain – Fuorilegge

– Fuorilegge Brunori SAS – L’albero delle noci

– L’albero delle noci Irama – Lentamente

– Lentamente Clara – Febbre

– Febbre Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

– Tra le mani un cuore Sarah Toscano – Amarcord

– Amarcord Fedez – Battito

– Battito Simone Cristicchi – Quando sarai piccola

– Quando sarai piccola Joan Thiele – Eco

– Eco The Kolors – Tu con chi fai l’amore?

– Tu con chi fai l’amore? Bresh – La tana del granchio

– La tana del granchio Marcella Bella – Pelle diamante

– Pelle diamante Tony Effe – Damme ‘na mano

– Damme ‘na mano Elodie – Dimenticarsi alle 7

– Dimenticarsi alle 7 Olly – Balorda nostalgia

– Balorda nostalgia Francesca Michielin – Fango in paradiso

– Fango in paradiso Lucio Corsi – Volevo essere un duro

– Volevo essere un duro Shablo ft. Guè, Joshua e Tormento – La mia parola

– La mia parola Serena Brancale – Anima e core

– Anima e core Rocco Hunt – Mille vot’ ancora

– Mille vot’ ancora Giorgia – La cura per me

Classifica Sanremo 2025 – La graduatoria dopo la prima giornata

Questa la situazione in classifica dopo la prima serata. La graduatoria è quella di stampa e web e indica i primi cinque classificati, in ordine sparso:

Brunori SAS

Giorgia

Lucio Corsi

Simone Cristicchi

Achille Lauro

