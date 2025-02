Lo stipendio di Bianca Balti a Sanremo 2025: ecco quanto guadagna

Il Festival di Sanremo 2025 si prepara a cominciare. La rassegna canora italiana più celebre va in scena da martedì 11 a sabato 15 febbraio, con Carlo Conti che – dopo l’era Amadeus – sarà direttore artistico e conduttore della 75esima edizione. Il conduttore nelle settimane passate ha svelato in diretta al Tg1 anche i nomi di tutte le celebrità di spicco che lo accompagneranno sul prestigioso palco del Teatro Ariston.

Bianca Balti stipendio Sanremo – Chi è la supermodella

Tra i protagonisti scelti per affiancare Conti, spicca Bianca Balti, celebre supermodella italiana che ha sfilato per marchi come Dolce & Gabbana, Salvatore Ferragamo, Mugler, Missoni e Karl Lagerfeld, oltre a divenire la prima modella italiana a sfilare per Victoria’s Secret.

Nata il 19 marzo 1984 a Lodi, in provincia di Milano.Una volta ottenuto il diploma di maturità, ha iniziato il lavoro di modella a tempo pieno. La sua carriera nel mondo della moda inizia nel 2005 grazie a un contratto in esclusiva per la campagna pubblicitaria internazionale per Dolce & Gabbana. Ha partecipato a diverse campagne pubblicitarie, tra le quali, oltre a quelle per Dolce & Gabbana, figurano quelle per Missoni, Rolex, Paul Smith, Revlon, Guess?, Donna Karan, Roberto Cavalli, Armani Jeans, Antonio Berardi, Mango, Guerlain, WarnsingDesign, Parfums Christian Dior, Pollini, Bebe, Intimissimi, e numerose per La Perla.

Il 16 febbraio 2013 partecipa come ospite all’ultima serata del Festival di Sanremo, condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Il 16 ottobre 2014 è co-conduttrice della seconda puntata dell’edizione 2014-2015 di Zelig (Canale 5) insieme a Mister Forest e la Gialappa’s Band. Nel 2022 subisce una doppia mastectomia preventiva, dopo essersi scoperta portatrice di una variante del gene BRCA1. Nel settembre 2024 rivela di avere un cancro ovarico al terzo stadio.

Bianca Balti stipendio Sanremo – Quanto guadagna per la serata

Bianca Balti affiancherà Carlo Conti durante la seconda del Festival. Ma quanto guadagnerà per l’attività di co-conduttrice?

Cifre ufficiali non ce ne sono, ma secondo le indiscrezioni della stampa che si occupa di spettacolo, ognuno dei co-conduttori riceverà circa tra i 40.000 e i 25.000 euro, anche se alcuni nomi potrebbero incassare cifre più alte.