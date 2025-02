Sanremo 2025, la scaletta della prima serata: dai cantanti agli ospiti attesi

Prenderà il via martedì 11 febbraio il Festival della canzone italiana, giunto alla sua 75esima edizione, che dopo l’era Amadeus sarà guidato da Carlo Conti, che torna così protagonista della kermesse dopo qualche anno. La rassegna canora si svolgerà al Teatro Ariston, e ospiterà in totale 29 artisti, oltre a quattro Nuove Proposte che gareggeranno per una competizione a parte.

Il conduttore, che è anche direttore artistico della manifestazione, sarà quindi Carlo Conti, in quella che sarà la prima kermesse sanremese delle due previste dall’accordo con la Rai. Il Festival è tornato a coinvolgere anche gli appassionati più giovani negli ultimi anni, grazie a delle scelte precise in ambito musicale. A questo successo ha contribuito anche la nascita del Fantasanremo, un modo per intrattenersi durante le serate.

Scaletta prima serata Sanremo 2025 – L’ordine di apparizione dei 29 big

Ecco l’ordine secondo il quale si esibiranno i 29 big in gara a Sanremo durante la prima serata del Festival:

Gaia

Francesco Gabbani

Rkomi

Noemi

Irama

Coma_Cose

Simone Cristicchi

Marcella Bella

Achille Lauro

Giorgia

Willie Peyote

Rose Villain

Olly

Elodie

Shablo ft. Gué, Joshua e Tormento

Massimo Ranieri

Tony Effe

Serena Brancale

Brunori Sas

Modà

Clara

Lucio Corsi

Fedez

Bresh

Sarah Toscano

Joan Thiele

Rocco Hunt

Francesca Michielin

The Kolors

Scaletta prima serata Sanremo 2025 – Gli ospiti scelti da Carlo Conti

Gli ospiti della prima serata del festival saranno la cantante israeliana Noa e la cantante palestinese Mira Awad che eseguiranno insieme Imagine di John Lennon per portare sul palco dell’Ariston un messaggio per la pace in Medio Oriente e non solo. Il loro intervento è previsto intorno alle 22.

Poi sarà la volta del superospite della serata Jovanotti che porterà uno spettacolo ad alto tasso di energia con un momento più festoso e uno più romantico: con lui sul palco ci sarà anche la Rockin’1000 – The Biggest Rock Band on Earth, un supergruppo musicale formato da musicisti di tutto il mondo, nato in Italia nel 2014 come tributo ai Foo Fighters.

Scaletta prima serata Sanremo 2025 – Appuntamento con il dopo Festival

Come ogni anno, alla fine della competizione canora, l’appuntamento sarà con il DopoFestival che sarà condotto da Alessandro Cattelan e vedrà la presenza fissa di Selvaggia Lucarelli.