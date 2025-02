Sanremo 2025: quale squadra tifano i conduttori del Festival

Prenderà il via martedì 11 febbraio il Festival della canzone italiana, giunto alla sua 75esima edizione, che dopo l’era Amadeus sarà guidato da Carlo Conti, che torna così protagonista della kermesse dopo qualche anno. La rassegna canora si svolgerà al Teatro Ariston, e ospiterà in totale 29 artisti, oltre a quattro Nuove Proposte che gareggeranno per una competizione a parte.

Il conduttore, che è anche direttore artistico della manifestazione, sarà quindi Carlo Conti, in quella che sarà la prima kermesse sanremese delle due previste dall’accordo con la Rai. Il Festival è tornato a coinvolgere anche gli appassionati più giovani negli ultimi anni, grazie a delle scelte precise in ambito musicale. A questo successo ha contribuito anche la nascita del Fantasanremo, un modo per intrattenersi durante le serate.

Quale squadra tifano conduttori Sanremo 2025 – Chi affiancherà Carlo Conti

Detto di Conti come conduttore e direttore artistico, parteciperanno alla 75esima edizione di Sanremo come co-conduttori:

Gerry Scotti e Antonella Clerici – prima serata

e prima serata Bianca Balti , Nino Frassica e Cristiano Malgioglio – seconda serata

, e – seconda serata Miriam Leone , Elettra Lamborghini e Katia Follesa – terza serata

, e – terza serata Mahmood e Geppi Cucciari – quarta serata

e – quarta serata Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi – quinta serata

E ora che conosciamo nel dettaglio i nomi dei co-conduttori e quando saliranno sul palco, ecco per quali squadre tifano: