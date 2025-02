Champions, i playoff portano punti per i ranking? Cosa dice il regolamento UEFA

E’ tutto pronto per i playoff della UEFA Champions League. Tra oggi e domani, le 16 squadre impegnate nel primo turno della fase a eliminazione diretta si affronteranno nelle sfide di andata degli spareggi. Di queste, 8 si qualificheranno agli ottavi di finale (dove troveranno le squadre direttamente qualificate dal girone unico), mentre le altre saranno eliminate dalla competizione.

Proseguire nella competizione è fondamentale non soltanto da un punto di vista sportivo ed economico, ma anche sul fronte dei ranking UEFA. Tuttavia, la domanda che molti tifosi si pongono è cosa accada nel caso dei playoff, dal momento in cui chi li disputa si trova a giocare a tutti gli effetti due partite in più delle avversarie che – per esempio – volano direttamente agli ottavi di finale.

Come funziona ranking Champions League? I playoff e il ranking per club

La domanda, dunque, è: giocare i playoff porta punti per i ranking? La risposta è sia sì, che no, perché dipende da quali ranking andiamo ad analizzare. Partendo da quello più semplice da studiare, il ranking UEFA per club (quello che determina le fasce per il girone di Champions e parte della distribuzione dei ricavi della competizione) non prevede che siano assegnati punti per le partite valide per i playoff.

Dalla prima fase in avanti, ogni vittoria in una partita porta 2 punti al club, ogni pareggio porta un punto, mentre una sconfitta non prevede l’assegnazione di punti. Questi punteggi sono validi per tutte le partite del girone, e per quelle della fase a eliminazione diretta dagli ottavi di finale in avanti, esclusi dunque proprio i playoff.

Come funziona ranking Champions League? I playoff e il ranking per Paesi

Il discorso cambia se guardiamo invece al ranking per Paesi. Si tratta della classifica stagionale che – a partire dal 2023/24 – assegna un posto aggiuntivo nella successiva edizione della UEFA Champions League alle due associazioni con il punteggio migliore. Sulla base di questa graduatoria lungo l’arco di cinque stagioni, si assegnano i posti standard nelle coppe alle varie Federazioni.

Da questo punto di vista, a differenza di quanto accade con il ranking per club, anche le partite valide per i playoff portano punti. La differenza rispetto alle altre sfide, è che semplicemente ne portano meno. Nel dettaglio, una vittoria in una sfida valida per un playoff porta un punto (invece di 2), mentre un pareggio porta 0,5 punti (al posto di 1).