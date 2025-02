Quanto guadagnerà Carlo Conti per condurre il Festival di Sanremo? Prenderà il via martedì 11 febbraio il Festival della canzone italiana, giunto alla sua 75esima edizione, che dopo le cinque edizioni consecutive a firma Amadeus vedrà la conduzione di Carlo Conti. La rassegna canora si svolgerà al Teatro Ariston, e ospiterà in totale 29 artisti (dopo la rinuncia di Emis Killa), a cui si aggiungono 4 cantanti provenienti dalla sezione Nuove Proposte.

Il conduttore, che è anche direttore artistico della manifestazione, ha curato ogni dettaglio dell’evento per poter mettere in scena uno spettacolo che sappia emozionare e intrattenere i telespettatori dopo il successo delle edizioni precedenti. A questo successo ha contribuito anche la nascita del Fantasanremo, un modo per intrattenersi durante le serate. Conti sarà al timone del Festival per due anni, dopo avere già condotto la kermesse dal 2015 al 2017.

Carlo Conti sarà affiancato da diversi co-conduttori nelle cinque serate del Festival. Si tratta di cinque uomini e sette donne, che si divideranno le serate che andranno dall’esordio alla finalissima di sabato 15 febbraio: Antonella Clerici e Gerry Scotti (prima serata), Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica (seconda serata), Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa (terza serata), Mahmood e Geppi Cucciari (quarta serata) e Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan per la serata conclusiva della rassegna.

Carlo Conti stipendio Sanremo 2025 – Un ritorno in scena

Ma quanto guadagnerà Carlo Conti per le cinque serate della kermesse canora? Secondo quanto riportato da diversi siti di informazione, il suo cachet per l’edizione 2025 del Festival di Sanremo si dovrebbe aggirare intorno ai 500mila euro. Le spese per le co-conduzioni si aggireranno invece intorno ai 300mila euro, considerando che è previsto un cachet di circa 25mila euro a persona.

Nutrita come sempre la spedizione di tecnici, dipendenti e dirigenti che da Viale Mazzini riempiranno gli alberghi della riviera. Poi ci sono i grandi ospiti che non vengono certo gratis. Sicuramente quest’anno il cast messo su dal direttore artistico Carlo Conti è di tutto rispetto, anche se paragonato alle edizioni del predecessore Amadeus.

Carlo Conti stipendio Sanremo 2025 – Incassi pubblicitari

Gli incassi pubblicitari fanno la parte del leone anche quest’anno, con grandi sponsor e c’è la possibilità di arrivare a 60 milioni di euro, cifra che rappresenta il vertice della piramide e che è stata raggiunta e leggermente superata durante la passata edizione. Nel 2023 si superò abbondantemente quota 50 milioni, nel 2022 furono 42 milioni, 37-38 i milioni del 2020. In pratica dal 2018 a oggi gli introiti pubblicitari sono raddoppiati e valgono circa un decimo del totale incassato dalla Rai nell’anno solare.

Se quest’anno si raggiungeranno ancora i 60 milioni si eguaglieranno gli introiti pubblicitari degli ultimi Mondiali di calcio, con la differenza che i diritti dell’evento costarono alla Rai 150 milioni. Mentre il Festival di Sanremo costa evidentemente molto meno. Per la convenzione con il comune di Sanremo la Rai spende poco più di 5 milioni di euro.