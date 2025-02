Lo stipendio di Alessia Marcuzzi a Sanremo 2025: ecco quanto guadagna

Il Festival di Sanremo 2025 si prepara a cominciare. La rassegna canora italiana più celebre va in scena da martedì 11 a sabato 15 febbraio, con Carlo Conti che – dopo l’era Amadeus – sarà direttore artistico e conduttore della 75esima edizione. Il conduttore nelle settimane passate ha svelato in diretta al Tg1 anche i nomi di tutte le celebrità di spicco che lo accompagneranno sul prestigioso palco del Teatro Ariston.

Alessia Marcuzzi stipendio Sanremo – Chi è il conduttore

Tra i protagonisti scelti per affiancare Conti, spicca Alessia Marcuzzi, celebre conduttrice ed ex modella e attrice che ha legato la sua vita sentimentale all’attuale allenatore Simone Inzaghi per molti anni e con cui nel 2001 ha avuto il suo primo figlio, Tommaso.

Dal 2009 sale alla ribalta come conduttrice grazie a Mediaset che gli affida prima il Grande Fratello dal 2009 al 2015 e poi l’Isola dei Famosi dal 2015 al 2019. Lascia la televisione di Cologno Monzese nel 2021 dopo 26 anni di presenza nei vari programmi con diversi ruoli per poi tornare stabilmente in Rai nel 2023.

Alessia Marcuzzi stipendio Sanremo – Quanto guadagna per la serata

Alessia Marcuzzi affiancherà Carlo Conti durante una delle serate del Festival, quella della finalissima. Inoltre, i due quest’anno hanno condotto insieme anche la premiazione dei David di Donatello su Rai 1. Ma quanto guadagnerà per l’attività di co-conduttrice?

Cifre ufficiali non ce ne sono, ma secondo le indiscrezioni della stampa che si occupa di spettacolo, ognuno dei co-conduttori riceverà circa tra i 40.000 e i 25.000 euro, anche se alcuni nomi potrebbero incassare cifre più alte.