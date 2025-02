Chi ha vinto il Super Bowl? Il trofeo NFL tra Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles

Grande attesa per il Super Bowl LIX, in programma il 9 febbraio 2025 al Caesars Superdome di New Orleans. La finalissima della stagione NFL vede infatti protagonisti i Kansas City Chiefs campioni in carica, che sfidano i Philadelphia Eagles in una sfida molto attesa. Una sfida che infatti rappresenta una rivincita del Super Bowl LVII di due anni fa, in cui i Chiefs prevalsero sugli Eagles con un punteggio di 38–35.

I Kansas City Chiefs

Guidati dal quarterback Patrick Mahomes, i Chiefs cercano di ottenere il loro terzo titolo consecutivo, un’impresa mai realizzata nella storia del Super Bowl. Mahomes, già con tre titoli a 29 anni, potrebbe avvicinarsi al record di sette Super Bowl vinti detenuto da Tom Brady.

I Philadelphia Eagles

Gli Eagles, desiderosi di vendicare la sconfitta subita nel Super Bowl LVII, hanno rafforzato la loro squadra con l’acquisizione del running back Saquon Barkley, che ha quasi battuto il record di yard corse in una stagione. La difesa, guidata da Jalen Carter, rappresenta una sfida formidabile per l’attacco dei Chiefs.

Chi ha vinto il Super Bowl? L’albo d’oro della NFL

2015 (Super Bowl XLIX): New England Patriots – Seattle Seahawks (28–24)

– Seattle Seahawks (28–24) 2016 (Super Bowl 50): Denver Broncos – Carolina Panthers (24–10)

– Carolina Panthers (24–10) 2017 (Super Bowl LI): New England Patriots – Atlanta Falcons (34–28)

– Atlanta Falcons (34–28) 2018 (Super Bowl LII): Philadelphia Eagles – New England Patriots (41–33)

– New England Patriots (41–33) 2019 (Super Bowl LIII): New England Patriots – Los Angeles Rams (13–3)

– Los Angeles Rams (13–3) 2020 (Super Bowl LIV): Kansas City Chiefs – San Francisco 49ers (31–20)

– San Francisco 49ers (31–20) 2021 (Super Bowl LV): Tampa Bay Buccaneers – Kansas City Chiefs (31–9)

– Kansas City Chiefs (31–9) 2022 (Super Bowl LVI): Los Angeles Rams – Cincinnati Bengals (23–20)

– Cincinnati Bengals (23–20) 2023 (Super Bowl LVII): Kansas City Chiefs – Philadelphia Eagles (38–35)

– Philadelphia Eagles (38–35) 2024 (Super Bowl LVIII): Kansas City Chiefs – San Francisco 49ers (25–22)

Chi ha vinto il Super Bowl? Gli aggiornamenti sulla sfida

Per tutti gli aggiornamenti sui risultati della sfida, qui il sito della NFL con gli aggiornamenti live.