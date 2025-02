Serie B, playoff a rischio? Cosa dice il regolamento

A quattordici giornate dal termine del campionato, in Serie B i club iniziano già a fare i conti. Se i primi due posti ormai sembrano nelle solide mani di Sassuolo e Pisa, la terza squadra che verrà promossa in Serie A dovrebbe essere decisa ai playoff. Il condizionale è d’obbligo, considerando il regolamento e l’attuale situazione in classifica.

La disputa dei playoff, infatti, è a rischio. Nella storia, i playoff di Serie B non si sono disputati solo una volta, nella stagione 2006/2007. Quella stagione si concluse con la promozione in Serie A di Juventus, Napoli e Genoa che dominarono la classifica, staccando nettamente le altre squadre in un torneo straordinario a 22 squadre. In quell’occasione, il Genoa, terzo in classifica, ottenne la promozione diretta in Serie A, avendo un distacco superiore ai nove punti dalla quarta.

Regolamento Playoff Serie B, la classifica

La classifica, prima delle gare di oggi sabato 8 febbraio, è la seguente:

Sassuolo 55 punti; Pisa 53; Spezia 48; Cremonese 37; Catanzaro 35; Bari 33; Juve Stabia 33; Palermo 30; Modena 30; Cesena 30; Brescia 29; Reggiana 28; Mantova 28 Carrarese 27; Cittadella 27; Sampdoria 25; Salernitana 25; Sudtirol 25; Frosinone 21; Cosenza 18.

Regolamento Playoff Serie B, quando non si giocano

Ma quando non si giocano i playoff? Il regolamento è chiaro. In particolare si legge

acquisiscono direttamente il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di Serie A le squadre classificate al 1° e 2° posto del Campionato Serie BKT.

La squadra classificata al 3° posto acquisisce direttamente il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di Serie A se il distacco dalla squadra classificata al 4° posto supera i 14 punti.

qualora il distacco in classifica non superi i 14 punti, la terza squadra che acquisisce il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di Serie A è individuata con la disputa di playoff tra le squadre classificate dal 3° all’8° posto.

Al momento attuale, quindi, i playoff si disputerebbero, visto il divario di 11 punti tra lo Spezia, terzo, e la Cremonese, quarta. A 14 giornate dal termine, tuttavia, il divario tra la terza e la quarta in classifica andrà monitorato, perché per la seconda volta nella storia i playoff potrebbero non andare in scena.