E’ tutto pronto per la finale del 59° Super Bowl, in programma nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 febbraio (ora italiana). La grande sfida sarà trasmessa in esclusiva in chiaro su Italia 1. La diretta dell’evento sportivo mediaticamente più seguito al mondo inizierà alle ore 00.15. La telecronaca è affidata al giornalista SportMediaset Federico Mastria, con il commento tecnico del coach Alessandro Trabattoni.

Stati Uniti, e non solo, si fermeranno per assistere alla competizione che avrà luogo nella cornice del Caesars Superdome di New Orleans, in Louisiana: si confrontano i Kansas City Chiefs (campioni in carica e che hanno superato i Buffalo Bills nella finale di Conference AFC) e i Philadelphia Eagles (che nella finale di Conference NFC si sono imposti sui Washington Commanders). La sfida è il remake del Superbowl 2023, in quella occasione vinto dai Kansas.

Super Bowl in chiaro – Grande attesa anche per l’Halftime Show

I Chiefs sono considerati la miglior squadra degli ultimi anni: hanno vinto gli ultimi due Super Bowl e si sono qualificati a cinque delle ultime sei finali. Dall’altra parte, gli Eagles, che hanno un solo titolo in bacheca, quello del 2018. L’hype, come tradizione, non è concentrato solo sulla palla ovale e le stelle in campo. I riflettori sono puntati anche sul rapper Kendrick Lamar, che insieme a SZA, infiammerà il pubblico durante l’Halftime Show.

Grande attesa anche per chi si esibirà nel The Star Spangled Banner: quest’anno, l’onore di cantare l’inno americano prima del match tocca al cantautore e pianista statunitense, Jon Batiste. A cantare il patriottico America The Beautiful, infine, saranno Lauren Daigle, accompagnata dal musicista jazz Trombone Shorty. Come confermato dalla Casa Bianca, sugli spalti del Caesars Superdome ci sarà anche Donald Trump che diventerà così il primo presidente degli Stati Uniti ad assistere di persona a un Super Bowl.