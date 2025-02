Lo stipendio di Elettra Lamborghini a Sanremo 2025: ecco quanto guadagna

Il Festival di Sanremo 2025 si prepara a cominciare. La rassegna canora italiana più celebre va in scena da martedì 11 a sabato 15 febbraio, con Carlo Conti che – dopo l’era Amadeus – sarà direttore artistico e conduttore della 75esima edizione. Il conduttore nelle settimane passate ha svelato in diretta al Tg1 anche i nomi di tutte le celebrità di spicco che lo accompagneranno sul prestigioso palco del Teatro Ariston.

Elettra Lamborghini stipendio Sanremo – Chi è l’artista

Tra i protagonisti scelti per affiancare Conti, spicca Elettra Lamborghini, icona pop e amatissima dal pubblico italiano. La cantante e showgirl, nota per il suo stile inconfondibile e la sua energia travolgente, porterà un tocco di freschezza e modernità al Festival. Non è la prima volta che Lamborghini si cimenta in una grande esperienza televisiva, ma il palco di Sanremo rappresenta per lei un traguardo unico e prestigioso.

Figlia di Luisa Peterlongo e dell’imprenditore Tonino Lamborghini, a sua volta figlio dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini, nonché fondatore dell’omonima e prestigiosa azienda automobilistica, Elettra Lamborghini durante la sua carriera si è data alla musica, alla televisione e all’attività di influencer. E’ inoltre sposata con il produttore Afrojack, con cui è convolata a nozze nel 2020.

Elettra Lamborghini stipendio Sanremo – Quanto guadagna per la serata

Elettra Lamborghini affiancherà Carlo Conti durante una delle serate del Festival, la terza in particolare. In quell’occasione salirà sul palco insieme a Miriam Leone e a Katia Follesa, per un trio tutto al femminile. Ma quanto guadagnerà per l’attività di co-conduttrice?

Cifre ufficiali non ce ne sono, ma secondo le indiscrezioni della stampa che si occupa di spettacolo, ognuno dei co-conduttori riceverà circa tra i 40.000 e i 25.000 euro, anche se alcuni nomi potrebbero incassare cifre più alte.