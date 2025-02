Inter, la lista UEFA aggiornata per la Champions: Inzaghi fa un solo cambio

L’Inter di Simone Inzaghi è stata l’unica italiana a piazzarsi nelle prime otto della fase campionato dell’attuale Champions League. Piazzamento, che oltre a garantire bonus sia economici che legati ai punti del ranking UEFA, permetterà ai nerazzurri di giocare direttamente gli ottavi di finale, in programma per l’inizio di marzo.

In vista proprio del primo vero turno a eliminazione diretta, dove i nerazzurri potrebbero trovarsi di fronte una fra Juventus e Milan, la società di Viale della Liberazione ha inoltrato alla UEFA la lista di calciatori che Inzaghi potrà schierare a partire dagli ottavi di finale.

Ecco l’elenco dei calciatori a disposizione di Simone Inzaghi per gli ottavi di finale, ed eventualmente qualsiasi turno successivo, della Champions League 2024/25:

Yann Sommer

Denzel Dumfries

Stefan de Vrij

Piotr Zielinski

Marko Arnautovic

Marcus Thuram

Lautaro Martinez

Raffaele Di Gennaro

Josep Martinez

Francesco Acerbi

Davide Frattesi

Hakan Calhanoglu

Kristjan Asllani

Henrikh Mkhitaryan

Nicolò Barella

Benjamin Pavard

Carlos Augusto

Yann Bisseck

Federico Dimarco

Matteo Darmian

Nicola Zalewski

Alessandro Bastoni

Mehdi Taremi

Presente il nuovo acquisto, proveniente dalla Roma in prestito, Zalewski che ha già esordito, a poche ore dal suo arrivo in nerazzurro, nel derby contro il Milan dove ha fornito l’assist a de Vrij per l’1-1 finale. L’esterno italo-polacco prende così il posto di Tajon Buchanan, andato in prestito al Villarreal.