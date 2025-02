Super Bowl in diretta su DAZN: tutte le iniziative dedicate sulla piattaforma streaming

L’evento sportivo più atteso al mondo sta per arrivare su DAZN (clicca qui per abbonarti). La finale del Super Bowl LIX, in programma il 9 febbraio 2025 al Caesars Superdome di New Orleans, vedrà i Kansas City Chiefs affrontare i Philadelphia Eagles, in una rivincita del Super Bowl LVII. I Chiefs, guidati dal quarterback Patrick Mahomes, puntano a conquistare il loro terzo titolo consecutivo, un’impresa mai realizzata nella storia della NFL.

Tutto lo spettacolo del Super Bowl LIX sarà visibile in diretta su DAZN dalle 23:55 per gli abbonati dei piani Start, Standard e Plus con il commento in italiano e tramite l’NFL Game Pass attivabile a un prezzo speciale, disponibile attraverso l’app DAZN, in lingua originale o con commento in italiano. La telecronaca italiana della diretta sarà affidata a Matteo Gandini e Roberto Gotta, mentre nello speciale approfondimento pre e post-partita interverranno Federico Pasquini e Matteo Pella.

Dove vedere Super Bowl tv streaming – Non solo la visione della partita: tutte le iniziative pensate per gli abbonati DAZN

Il Super Bowl non è solo sport, ma è un evento spettacolare a livello globale che unisce emozioni, intrattenimento e musica. Quest’anno, l’Halftime Show – l’evento musicale più seguito al mondo e il momento più atteso vedrà Kendrick Lamar, con la partecipazione di SZA, infiammare il palco in un’esibizione che promette di essere iconica, visibile sia su DAZN sia tramite l’NFL Game Pass.

Per i fan più appassionati, l’NFL Game Pass offre un accesso completo e immersivo all’universo della più grande lega professionistica al mondo di football americano, dal fervore delle pubblicità durante il pre-show del Super Bowl al tanto atteso Draft 2025. Con l’NFL Game Pass, l’esperienza del Super Bowl raggiunge nuove vette: una panoramica esclusiva a 360 gradi che permette di vivere l’evento da ogni angolazione. Un highlight speciale sarà il takeover di Jakob Johnson, il giocatore dei New York Giants, che guiderà gli spettatori dietro le quinte del Super Bowl con contenuti esclusivi e analisi approfondite. Ma non solo, i fan possono accedere anche a programmi esclusivi su NFL Network e rivivere le partite più emozionanti attraverso i replay.

Inoltre, gli abbonati all’NFL Game Pass Season Pro Ultimate, potranno godersi la diretta live in HDR, per una visione ancora più luminosità del gioco e trasmettere in streaming il Super Bowl su 5 dispositivi contemporaneamente.

Per tutti gli appassionati che guarderanno il Super Bowl su DAZN, anche quest’anno la piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo porta il coinvolgimento e l’interazione a un altro livello grazie alla Fan Zone, la funzionalità interattiva che rende l’esperienza di visione ancora più social tra la community di fan. Basterà inquadrare il QR code sulla smart TV per entrare nella chat live – che è disponibile anche su smartphone, pc e tablet – e scambiarsi commenti, emoticon, GIF, ma anche partecipare a quiz e sondaggi in diretta.