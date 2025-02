Incidente in elicottero: morto Lorenzo Rovagnati, erede dell'azienda di salumi

Nella serata di ieri, a causa di un incidente in elicottero, le cui cause sono ancora da accertare, ha perso la vita Lorenzo Rovagnati, insieme ai due piloti, Flavio Massa e Leonardo Italiani, che erano con lui.

Come riporta l’edizione odierna de La Stampa, l’elicottero sui cui viaggiava l’amministratore delegato dell’azienda italiana di salumi, un Agusta Westland, potrebbe aver urtato gli alberi altissimi che delimitano la proprietà, impedendo la vista a chi percorre la via Emilia tra Parma e Fidenza, a causa della fitta nebbia che era presente nella piccola frazione Castelguelfo, in provincia di Parma.

L’elicottero era decollato per rientrare in Brianza, ma ha percorso solo poche decine di metri prima di precipitare. Lorenzo Rovagnati era a capo dell’azienda, insieme al fratello Ferruccio e alla madre. Quella azienda che parte dal lavoro del nonno Angelo che aveva iniziato con una bottega alimentare a Biassono, in provincia di Monza, specializzata nella vendita di latticini. Ancora oggi, la sede dell’azienda si trova lì, in una piazza che porta il loro cognome. Fu poi Paolo Rovagnati a imprimere una svolta decisiva, con l’intuizione di valorizzare il prosciutto cotto, conferirgli un nome distintivo – il Gran Biscotto – marchiarlo a fuoco come si fa con il pregiato prosciutto crudo e renderlo un prodotto noto a tutti grazie alla televisione.

Negli ultimi anni Rovagnati è stata anche partner di diverse realtà sportive. Infatti, fino allo scorso anno era Jersey Sponsor della Verona Volley. Nel 2024 Rovagnati è stato Official Partner dell’edizione 2024 del Giro-E. Per citare altri esempi, nel 2016 ci fu la collaborazione con lo Schalke 04, con cui ha siglato un accordo di sponsorizzazione. Infine, Rovagnati ha associato il suo nome anche a Il Giro di Italia, di cui è stato Official Sponsor per molte edizioni della corsa ciclistica italiana più famosa e prestigiosa.