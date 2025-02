Sanremo 2025, dove vedere il Festival in diretta tv e in streaming

Come ogni anno, l’evento catalizzerà l’attenzione del pubblico italiano e degli appassionati di musica in tutto il mondo, fungendo anche da selezione per il rappresentante dell’ Italia all’ Eurovision Song Contest: ecco dove vedere Sanremo 2025 in diretta streaming.

Sanremo 2025 diretta streaming – Direzione affidata a Carlo Conti

Grande attesa anche per gli ospiti nazionali e internazionali che saliranno sul palco, nonché per la direzione artistica di Carlo Conti, che subentra ad Amadeus dopo quattro anni di conduzione del presentatore romagnolo.

Non mancheranno, come di consueto, momenti di alto spettacolo che accompagneranno le performance musicali, per un mix che promette di rendere anche quest’edizione memorabile.

Sanremo 2025 diretta streaming – I diritti televisivi

Come da tradizione, il Festival sarà trasmesso in chiaro dalla Rai, che ne detiene i diritti esclusivi. La copertura dell’evento sarà capillare, sia per chi seguirà la gara in diretta TV sia per chi preferirà la visione in streaming.

La Rai trasmetterà l’intero evento in diretta su Rai 1, con collegamenti a partire dal pre-serata e fino alla fine della trasmissione. Sarà possibile seguire la kermesse anche in streaming su RaiPlay, sia in diretta che on-demand, per rivedere le esibizioni e i momenti più iconici.

Sanremo 2025 diretta streaming – Lo streaming dall’estero

Per gli italiani all’estero e per tutti gli appassionati internazionali di musica, RaiPlay rappresenta la soluzione principale per seguire l’evento in diretta streaming. Tuttavia, per motivi di diritti, la visione potrebbe essere soggetta a limitazioni geografiche.

Sanremo 2024 si preannuncia un’edizione ricca di emozioni e spettacolo. Che lo si segua in tv, su RaiPlay o attraverso altri mezzi, il Festival rimane un evento imprescindibile per la cultura musicale italiana e un appuntamento imperdibile in vista di Eurovision.