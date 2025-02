CONI, ecco il primo candidato alla presidenza: Luciano Buonfiglio di Federcanoa

In attesa di conoscere la decisione del governo sul terzo mandato delle cariche pubbliche, che in caso di proroga consentirebbe a Giovanni Malagò di candidarsi nuovamente alla presidente del CONI, bisogna registrare la prima candidatura alla presidenza del Comitato Olimpico Nazionale.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il primo candidato ufficiale alla carica di numero uno del CONI è Luciano Buonfiglio, attuale presidente della Federazione Italiana Canoa e Kayak. «Io sono un grande fan di Malagò e se gli dessero la possibilità di fare un nuovo mandato stravincerebbe. Detto questo i segnali non sono buoni e ieri mattina gli ho detto che è il momento di muoversi per evitare confusione: sto valutando di candidarmi alla presidenza del CONI», ha ammesso lo stesso Buonfiglio.

Chi è Luciano Buonfiglio CONI – Dalla carriera da atleta a quella istituzionale

Le elezioni per il nuovo presidente sono previste il 26 giugno, con le attuali regole il presidente Malagò non sarebbe ricandidabile. «Se Malagò non potesse candidarsi, considerando che il tempo scorre velocissimo, sto valutando con molta attenzione e insieme ad un nutrito gruppo dicolleghi questa possibilità» ha aggiunto Buonfiglio.

74 anni, Buonfiglio è dal 2005 alla guida della federazionecanoa e kayak e anche membro di Giunta per «promuovere l’unità e la condivisione nel mondo dello sport con un dialogo costruttivo con tutte le componenti. Con il confronto aperto e sereno e non con lo scontro, proponendoci e non lamentandoci, rimettendo le federazioni e le forze dello sport al centro dell’attenzione. Ma se a Malagò fosse consentito di candidarsi sarei felice di supportarlo comeho sempre fatto: lui vincerebbe con il 99% dei voti».

Buonfiglio vanta 36 presenze nella Nazionale della squadra italiana di canoa ed è stato più volte Campione d’Italia, partecipando a cinque Campionati del Mondo e alle Olimpiadi di Montreal del 1976, per una carriera sportiva che è durata 12 anni, dal 1968 al 1980.

Dal 2005, anno della sua elezione a presidente della Federcanoa, è entrato a far parte del CONI come membro del Consiglio Nazionale (incarico che ricopre tuttora) e ha anche ricoperto la carica di vicepresidente del Comitato Olimpico dal 2013 al 2018 sotto la presidenza proprio di Giovanni Malagò che era allora al suo primo mandato.