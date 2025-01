Morata verso il Galatasaray: l’impatto della cessione sui conti del Milan

Alvaro Morata sarebbe a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Galatasaray. L’attaccante spagnolo, dopo l’ennesima prova deludente con la maglia rossonera (in Champions, contro la Dinamo Zagabria), è pronto a fare le valigie e a trasferirsi in Turchia. L’affare in uscita dovrebbe liberare il posto per l’arrivo dell’attaccante messicano Santiago Giménez.

Ma come impatterà l’addio di Morata sui conti del Milan? Quanto potranno risparmiare i rossoneri con la cessione? Secondo quanto riportato dalla stampa sportiva che si occupa di mercato, l’intesa con il Galatasaray sarebbe stata raggiunta sulla base di una cessione in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, fissato a 10 milioni di euro.

In attesa delle cifre ufficiali da bilancio, sappiamo che Morata costò al Milan circa 13 milioni di euro. Considerando i quattro anni di contratto, il suo valore netto a bilancio è attualmente pari a 11,38 milioni di euro circa. A giugno questo valore sarà sceso ulteriormente a 9,75 milioni di euro.

Qualora avvenisse il riscatto entro la fine della stagione, il Milan farebbe registrare una plusvalenza minima, nell’ordine di circa 250mila euro, che avrebbe effetto sul 2024/25. Nel frattempo, i rossoneri risparmieranno sullo stipendio dell’attaccante spagnolo, non dovendo corrispondere circa 3,47 milioni di euro lordi per i cinque mesi rimasti fino al termine della stagione.