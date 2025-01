Champions, le possibili avversarie dell'Inter negli ottavi di finale

Ultimo atto della prima fase per la UEFA Champions League. La massima competizione europea per club ha definito ufficialmente le squadre direttamente qualificate agli ottavi di finale e quella che invece dovranno passare per i playoff prima di raggiungere – eventualmente – la classica fase a eliminazione diretta.

Oltre all’importanza del traguardo dal punto di vista sportivo, non va dimenticato che l’accesso agli ottavi di finale rappresenta un importante boost anche sul fronte economico. Approdare a quel turno della fase a eliminazione diretta porta con sé un bonus di ben 11 milioni di euro, mentre fino alla passata stagione si arrivava a 9,6 milioni.

⁠Inter avversarie ottavi Champions – Gli incroci del tabellone

Gli uomini dell’allenatore italiano hanno vinto con un netto 3-0 contro il Monaco, una sfida che ha avuto un esito ben definito sin dalle prime battute. Il risultato ha consentito così ai nerazzurri di volare direttamente agli ottavi di finale, saltando i playoff di febbraio. Il sorteggio per scoprire l’avversario degli ottavi si terrà nella giornata di venerdì 21 febbraio 2025, con inizio alle ore 12.00.

Di seguito, le possibili avversarie dell’Inter nella fase a eliminazione diretta: