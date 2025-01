Kings League, tutto pronto per l'inizio: il calendario del torneo

Lunedì 3 febbraio la Kings League farà il suo debutto ufficiale in Italia. Dopo aver visto la disputa nel nostro Paese della Coppa del Mondo (con l’Italia che non è riuscita ad andare oltre alla prima fase) ecco che è tutto pronto per la prima edizione del campionato nazionale.

Un format nato da un’idea di Gerard Piqué ormai conosciuto in tutta la penisola vista la partecipazione di una selezione azzurra al Mondiale per Club di maggio 2024 in Messico e, soprattutto, quello per Nazionali disputatosi a inizio gennaio al Centro Sportivo Vismara di Milano e concluso con la finale sold-out all’Allianz Stadium di Torino.

Una competizione di calcio a 7 capace di unire dilettantismo e professionismo, offrendo a centinaia di ragazzi che giocano o giocavano in categorie minori il sogno di scendere in campo insieme a diverse leggende ed ex calciatori, ma anche un modello di business che dalla Spagna si sta sviluppando in tutto il mondo grazie al potere comunicativo del web e che sta iniziando a strizzare l’occhio anche alle generazioni più vecchia scuola.

Calendario King League – Gli appuntamenti in programma

Di seguito tutto il calendario della prima edizione del campionato nazionale della Kings League