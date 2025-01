Mercoledì 29 gennaio si giocherà in contemporanea l’ultima giornata della prima fase della Champions League 2024/25 che decreterà il piazzamento finale delle 36 squadre partecipanti nella classifica unica.

Per quanto riguarda le italiane, se il Bologna è ormai certo di non poter rientrare nelle prime 24 per giocarsi quantomeno gli spareggi, Inter, Milan, Atalanta sono a caccia degli ultimi punti per centrare un piazzamento nelle prime otto (evitando così gli spareggi), mentre la Juventus di Thiago Motta deve blindare la sua posizione negli spareggi magari issandosi più in alto possibile in classifica per avere il vantaggio di giocare la gara di ritorno all’Allianz Stadium. Poi per la squadra avversaria bisognerà attendere il triplice fischio di mercoledì sera con lo spauracchio che dall’altra parte ci sia una big come PSG o Manchester City.

Sorteggio playoff Champions – Appuntamento per il 31 gennaio

Come di consueto, dopo la fine della prima fase della Champions c’è il sorteggio che determina gli accoppiamenti per la fase a eliminazione diretta. Con questa nuova formula, entrata in vigore proprio da questa stagione, saranno due gli appuntamenti che definiranno il tabellone tennistico, a cominciare dal prossimo 31 gennaio.

In quell’occasione verranno definiti gli accoppiamenti per gli spareggi (da una parte ci saranno le formazioni classificate dalla nona alla 16esima posizione e dall’altra quelle dalla 17esima alla 24esima). Le formazioni saranno sorteggiate per definire lo tutti gli scontri ai playoff e la loro posizione nel tabellone della fase a eliminazione diretta. Poi bisognerà attendere il 21 febbraio, quando la UEFA definirà il tabellone della Champions League 2024/25 anche dagli ottavi in avanti.

Sorteggio playoff Champions – Ottavi definiti il 21 febbraio

Gli spareggi per entrare negli ottavi di finale della Champions 2024/25 si disputeranno fra l’11 e il 12 febbraio per le gare di andata, mentre le sfide di ritorno saranno distribuite fra il 18 e il 19 febbraio. Una settimana molto intensa per le squadre coinvolte ed ecco perché tutte vogliono accedere alla top 8 che dà accesso diretto agli ottavi, ma garantisce premi economici maggiori e anche più punti nel ranking UEFA, importante sì come singola squadra ma anche per la federazione di appartenenza visto che, come successo la stagione scorsa, le due federazioni che avranno raccolto più punti potranno contare su una squadra in più in Champions, con l’Italia in piena corsa.

Una volta definite le otto squadre vincitrice degli spareggi, ecco che sarà il turno degli ottavi di finale che, come detto, saranno in parte già stabiliti grazie al tabellone che si sarà venuto a creare durante il sorteggio del 31 gennaio. A questo punto andranno solo posizionate le coppie di squadre: prima e seconda nei due lati opposti del tabellone, terza e quarta, e così via fino all’ottava. Le sfide degli ottavi si disputeranno come sempre fra andata e ritorno con le top 8 che avranno il vantaggio di giocare la seconda partita fra le mura amiche (non c’è più la regola del gol in trasferta, come già nella passata stagione). Le gare sono in programma fra il 4 e 5 marzo per l’andata, mentre il ritorno si giocherà una settimana dopo.