Champions League, Milan agli ottavi se: i risultati che qualificano i nerazzurri

La prima fase della Champions League 2024/25 è vicina alla conclusione. In una settimana, infatti, si giocheranno la settima e l’ottava giornata, con quest’ultima che sarà interamente disputata mercoledì 29 gennaio alle ore 21.00.

Considerata la qualificazione di Liverpool e Barcellona nelle prime otto, ottenendo così il pass per gli ottavi di finale senza passare dagli spareggi, ci sono ancora sei posti da assegnare nel giro di sette giorni. Uno di questi potrebbe essere occupato alla fine dal Milan di Sergio Conceiçao.

I rossoneri a 180 minuti dalla fine della fase campionato della Champions si trovano a 12 punti, frutto di quattro vittorie e due sconfitte con Liverpool e Leverkusen. Le prossime avversarie per il Milan sono Girona in casa e infine la Dinamo Zagabria in trasferta.

Milan passa se ottavi finale Champions – Destino in mano ai rossoneri

Al momento, la qualificazione diretta agli ottavi di finale della Champions League 2024/25 è totalmente in mano ai rossoneri che sono ancora nella condizione di guardare limitatamente ai risultati delle altre squadre, più per una questione di piazzamento (importante per punti ranking, premi UEFA e sorteggio del tabellone per la fase a eliminazione diretta) che per un discorso legato alla qualificazione.

Il Milan di Conceiçao può qualificarsi direttamente agli ottavi di finale, evitando gli spareggi che costringerebbe a due ulteriori partite in un calendario già difficile da gestire, con i seguenti risultati per poi guardare al piazzamento finale: