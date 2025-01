Az Alkmaar Roma in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Az Alkmaar Roma in streaming gratis.

I giallorossi di Claudio Ranieri, dopo aver vinto in casa per 3-1 contro il Genoa, scendono in campo per la settima giornata di Europa League 2024/25, con l’obiettivo di portare a casa i tre punti.

Az Alkmaar Roma in streaming gratis – L’Europa League è su Sky

La seconda competizione più importante a livello di club in Europa sarà visibile su Sky. Insieme a NOW (clicca qui per abbonarti a NOW), la pay tv di Comcast trasmetterà in esclusiva tutte le partite della stagione 2024/2025, fino alla finale di Bilbao del 21 maggio 2025. Tutti i match delle squadre italiane saranno riservati esclusivamente agli abbonati, dal momento in cui Sky ha deciso di trasmettere in chiaro una sola sfida a giornata: il miglior match tra formazioni straniere.

Az Alkmaar Roma in streaming gratis – La sfida dei giallorossi solo su Sky

I giallorossi di Claudio Ranieri sfidano la formazione olandese e sono a caccia di punti preziosi per centrare il passaggio del turno alla seconda fase dell’Europa League 2024/25.

Az Alkmaar e Roma scenderanno in campo allo AFAS Stadion di Alkmaar, giovedì 23 gennaio con il fischio di inizio fissato per le ore 18.45.

Az Alkmaar Roma in streaming gratis – La programmazione della pay tv di Comcast

I pre e i postpartita di UEFA Europa League e UEFA Conference League saranno condotti da Mario Giunta. Dal martedì al giovedì alle 18.45, Campo Aperto Europa, spazio di approfondimento sulle Coppe con collegamenti, news e interviste. Il martedì e il mercoledì, a mezzanotte, After Party, con i commenti dei talent di Sky Sport nello studio di Federica Masolin, che condurrà anche una nuova rubrica in chiusura della settimana europea, il giovedì: After Party – Best of Europe, il programma che in un’ora, dalle 23.30, ricostruirà tutto quello che è successo nella tre giorni di sfide continentali, con i commenti di chi ha vissuto in prima persona le emozioni delle partite, per rivivere tutto il meglio delle Coppe. Oltre ai talent, protagonisti del racconto i giornalisti di Sky Sport e le firme confermate anche per questa stagione, tra cui Marco Bucciantini e Gianfranco Teotino.

Highlights, risultati e classifiche nell’appuntamento del martedì, mercoledì e giovedì all’una di notte con Goleador Europa. Speciali, approfondimenti, partite storiche e produzioni originali arricchiranno l’offerta per gli abbonati: in occasione della prima giornata sarà in onda una puntata speciale di Federico Buffa Talks, una conversazione del narratore con il direttore Federico Ferri, dedicata alle storie che ci hanno fatto emozionare “nelle notti di Coppe e di campioni”.