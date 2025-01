Real, Florentino Perez unico candidato alla presidenza: sarà rieletto fino al 2029

Florentino Pérez si prepara a portare avanti il suo lavoro da presidente del Real Madrid. L’attuale numero uno dei Blancos ha formalizzato con successo la presentazione della sua candidatura in vista del processo elettorale aperto nel Real Madrid dallo scorso 7 gennaio. Perez ha presentato questo venerdì la sua candidatura, che è stata convalidata dalla Giunta Elettorale.

Quella di Florentino Pérez è finora l’unica candidatura presentata agli organi competenti del club, motivo per cui tutto lascia pensare che sarà rieletto nuovamente come presidente del Real Madrid senza dover passare per le urne, come è accaduto nei quattro processi elettorali che si sono svolti in precedenza: 2009, 2013, 2017 e 2021.

La presentazione della candidatura di Florentino, che ha avuto luogo questo venerdì, è quindi poco più di una formalità. Il termine per la presentazione delle candidature scade questo sabato alle 23:59, ma, salvo clamorose sorprese, l’attuale presidente non avrà concorrenti alle urne.

Se così dovesse essere, la prossima settimana sarà ufficialmente quella della rielezione. Se tutto andrà come previsto, Florentino Pérez nella giornata di martedì 21 gennaio sarà proclamato ufficialmente presidente del Real Madrid fino al 2029, quando celebrerà i 20 anni di guida ininterrotta.