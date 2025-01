Australian Open, dove vedere Berrettini Rune tv streaming: guarda il match in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Berrettini Rune tv streaming, incontro valido per il secondo turno dell’Australian Open 2025.

Il tabellone principale degli Australian Open, che si giocheranno come al solito nella città di Melbourne, è iniziato il 12 gennaio e terminerà con le finali femminili e maschili, rispettivamente, il 25 e il 26 gennaio.

Dove vedere Berrettini Rune tv streaming – Il calendario del torneo

Come detto, gli Australian Open vedranno prendere il via al proprio tabellone principale il 12 gennaio, ed ecco il programma per ogni singolo turno del torneo, sia in campo maschile che femminile:

Domenica 12 gennaio : 1° turno Main Draws singolare

: 1° turno Main Draws singolare Lunedì 13 gennaio : 1° turno Main Draws singolare

: 1° turno Main Draws singolare Martedì 14 gennaio : 1° turno Main Draws singolare

: 1° turno Main Draws singolare Mercoledì 15 gennaio : 2° turno Main Draws singolare

: 2° turno Main Draws singolare Giovedì 16 gennaio : 2° turno Main Draws singolare

: 2° turno Main Draws singolare Venerdì 17 gennaio : 3° turno Main Draws singolare

: 3° turno Main Draws singolare Sabato 18 gennaio : 3° turno Main Draws singolare

: 3° turno Main Draws singolare Domenica 19 gennaio : Ottavi di finale Main Draws singolare

: Ottavi di finale Main Draws singolare Lunedì 20 gennaio : Ottavi di finale Main Draws singolare

: Ottavi di finale Main Draws singolare Martedì 21 gennaio : Quarti di finale Main Draws singolare

: Quarti di finale Main Draws singolare Mercoledì 22 gennaio : Quarti di finale Main Draws singolare

: Quarti di finale Main Draws singolare Giovedì 23 gennaio : Semifinali Singolare femminile

: Semifinali Singolare femminile Venerdì 24 gennaio : Semifinali Singolare maschile, finale Doppio misto

: Semifinali Singolare maschile, finale Doppio misto Sabato 25 gennaio : Finale Singolare femminile, finale Doppio maschile

: Finale Singolare femminile, finale Doppio maschile Domenica 26 gennaio: Finale Singolare maschile, finale Doppio femminile

Dove vedere Berrettini Rune tv streaming? Come seguire l’evento

Berrettini e Rune non scenderanno in campo prima delle ore 7.00 di giovedì 16 febbraio. La sfida non sarà visibile gratuitamente in Italia. Gli appassionati di tennis potranno vedere il match sui canali di Eurosport, disponibili sia su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI), e in streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI).