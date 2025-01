Real Madrid Celta in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Real Madrid Celta in streaming gratis, gara valevole per gli ottavi di finale della Copa del Rey, la coppa nazionale spagnola.

Dopo la Supercoppa spagnola, vinta dal Barcellona in finale contro il Real Madrid in quel di Gedda (Arabia Saudita), il calcio spagnolo torna nei propri confini per gli ottavi di finale di Copa del Rey per stabilire chi dopo l’Athletic Bilbao sarà il vincitore di questa competizione.

Real Madrid Celta in streaming gratis? Quando si gioca e come vedere la sfida

La partita fra Real Madrid-Celta si giocherà allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid, giovedì 16 gennaio 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 21.30.

La sfida Real Madrid-Celta sarà possibile seguirla in diretta in Italia. Infatti, le partite saranno trasmesse ancora una volta sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio, che si conferma sempre più punto di riferimento per gli appassionati di calcio spagnolo dopo aver trasmesso, in collaborazione con TeleLombardia, le tre sfide (due semifinali e la finalissima) della Supercoppa spagnola appena disputata in Arabia Saudita.