Gli Australian Open, il primo Slam dell’anno per il mondo del tennis, entrano nel vivo. Riparte così dall’Australia la caccia a Jannik Sinner, non solo numero uno al mondo ma anche campione in carica dello Slam sul cemento dei campi del Melbourne Park.

«Questo torneo lo chiamano “Happy Slam”, siamo tutti molto felici di tornare qui – ha detto il numero 1 del mondo durante la cerimonia in cui sono stati composti i tabelloni di singolare maschile e femminile – Spero soprattutto che tutti i giocatori possano mostrare un buon tennis, che credo sia la cosa più importante».

Tabellone Australian Open 2025, il calendario del torneo

L’edizione 2025 è la 113ª edizione dell’Australian Open, il primo dei quattro tornei del Grande Slam dell’anno 2025. Per quanto riguarda il tabellone maschile, il torneo si svolgerà in 15 giornate divise in due settimane dal 12 al 26 gennaio.

Tabellone Australian Open 2025, le prime 10 teste di serie

1. Jannik Sinner (Italia)

2. Alexander Zverev (Germania)

3. Carlos Alcaraz (Spagna)

4. Taylor Fritz (USA)

5. Daniil Medvedev (Russia)

6. Casper Ruud (Norvegia)

7. Novak Djokovic (Serbia)

8. Alex de Minaur (Australia)

9. Andrey Rublev (Russia)

10. Grigor Dimitrov (Bulgaria)

Dove vedere Australian Open 2025, i dettagli

Le sfide degli Australian Open 2025 saranno visibili in esclusiva sui canali Eurosport, disponibili anche su DAZN, oltre che sulla piattaforma Discovery+.

Tabellone Australian Open 2025, le sfide e gli incroci

Sinner partirà al primo turno con la sfida al cileno Jarry e, secondo il sorteggio, potrebbe affrontare il greco Stefanos Tsitsipas o l’australiano Alex de Minaur nei quarti e in semifinale Daniil Medvedev, che l’azzurro sconfisse l’anno scorso per aggiudicarsi il trofeo a Melbourne.

Novak Djokovic, attuale n.7 Atp, esordirà con lo statunitense Nishesh Basavareddy ma il suo cammino ipotetico prevede poi una sfida col n.10, il bulgaro Grigor Dimitrov, quindi Carlos Alcaraz nei quarti di finale e Alexander Zverev in semifinale. Lo spagnolo comincerà contro il kazako Alexander Shevchenko, mentre Zverev affronterà subito il francese Lucas Pouille, che ha una wild card.

Quanto agli altri azzurri in tabellone – sono dieci in tutto dopo la qualificazione nella notte di Matteo Gigante, mentre Francesco Passaro è stato eliminato – ci sarà subito un derby tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi, mentre l’altro italiano testa di serie, Flavio Cobolli, se la vedrà con l’argentino Tomas Martin Etcheverry. Matteo Berrettini avrà di fronte il britanico Cameron Norrie, Luciano Darderi lo spagnolo Pedro Martinez e Lorenzo Sonego il veterano Stan Wawrinka. Esordio duro per Fabio Fognini, col n.10 Dimitrov, mentre Luca Nardi sfiderà il canadese Gabriel Diallo.

Tabellone Australian Open 2025, gli italiani protagonisti

Jannik Sinner

Lorenzo Musetti

Matteo Arnaldi;

Flavio Cobolli

Matteo Berrettini

Lorenzo Sonego

Fabio Fognin

Luca Nardi

Tabellone Australian Open 2025, la parte alta

Tabellone Australian Open 2025, la parte bassa