Napoli, Kvaratskhelia verso il PSG? Possibile impatto record sui conti del club

Il Napoli potrebbe presto dire addio a uno dei calciatori più importanti della sua storia recente. Khvicha Kvaratskhelia ha infatti chiesto la cessione, come confermato dal tecnico Antonio Conte in conferenza stampa.

“Ha chiesto al club di essere ceduto, senza giri di parole. A me è stato detto questo, il giocatore mi ha confermato la sua decisione – le parole di Conte -. Personalmente provo una grande delusione perché sono stato 6 mesi a cercare di far sentire al centro Kvara, lavorando con lui, facendogli vedere che qui si poteva fare qualcosa di importante. Oggi devo fare un passo indietro, non posso tenere con le catene chi oggi non vuole restare”.

In pole position per assicurarsi il georgiano già durante la finestra di mercato invernale c’è il PSG. La cessione così fine a una storia durata due stagioni e mezza, condita da 107 presenze, 30 gol e soprattutto uno Scudetto.

Kvaratskhelia è arrivato al Napoli nell’estate del 2022 da perfetto sconosciuto e ha avuto un impatto devastante alla prima stagione in Serie A, tanto da essere nominato miglior calciatore della stagione, quella del terzo Scudetto della storia per il Napoli. Nonostante una prima parte di stagione tutto sommato positiva sotto la guida di Conte – seppur non ai livelli dell’era Spalletti –, la sua avventura partenopea sembra essere giunta al capolinea.

In caso di addio, il club di De Laurentiis potrebbe mettere a referto una delle maggiori plusvalenze della sua storia e di quella della Serie A. Una classifica che è comandata dallo stesso Napoli (plusvalenza di 86,2 milioni per la cessione di Higuain alla Juventus) e che vede al secondo posto l’affare che portò Pogba dalla Juventus al Manchester United (plusvalenza di 76,2 milioni).

Kvaratskhelia plusvalenza Napoli – L’impatto della cessione sui conti

Ma quanto potrebbe incassare il Napoli dalla cessione del calciatore? E di che plusvalenza parliamo eventualmente? Secondo le indiscrezioni, il club avrebbe chiesto 80 milioni di euro per lasciare partire Kvaratskhelia. L’attaccante ha un costo storico di poco superiore agli 11 milioni di euro, con un valore netto a bilancio al 30 giugno 2024 pari a 3,3 milioni di euro circa.

Il Napoli ammortizza i cartellini dei calciatori a quote decrescenti, motivo per cui in questa stagione l’ammortamento per Kvara è pari a 2,2 milioni di euro circa. Considerando questa cifra, per il 2024/25 il club ha ammortizzato 1,1 milioni e a metà stagione – prendendo per comodità di calcolo come riferimento il 31 dicembre – il valore del giocatore è sceso a 2,2 milioni di euro.

Se Kvaratskhelia fosse quindi ceduto per 80 milioni di euro, la plusvalenza per il Napoli ammonterebbe a circa 77,8 milioni di euro, diventando la seconda più alta della storia del club e in Serie A. Non solo: tra stipendio lordo e ammortamento, il Napoli risparmierebbe anche 1,75 milioni di euro, per un effetto positivo sui conti pari a oltre 79,5 milioni di euro.