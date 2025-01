Real Madrid Barcellona in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Real Madrid Barcellona in streaming gratis, gara valevole per la finalissima di Supercoppa spagnola.

Dopo aver ospitato quella italiana, l’Arabia Saudita è pronta per vedere all’opera le due più importanti squadre spagnola che scenderanno in campo a Gedda per contendersi il primo trofeo della loro stagione.

Real Madrid Barcellona in streaming gratis? Quando si gioca e come vedere la sfida

La partita fra Real Madrid e Barcellona si giocherà al King Abdullah Sports City di Gedda, domenica 12 gennaio 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.00.

La sfida Real Madrid-Barcellona sarà possibile seguirla in diretta in Italia. Infatti, le partite saranno trasmesse invece ancora una volta da Cronache di Spogliatoio. «Per il secondo anno consecutivo Cronache di spogliatoio trasmetterà gratis sul proprio canale YouTube, in esclusiva digitale, le semifinali e la finale della Supercoppa di Spagna, confermando il proprio interesse e posizionamento nel mondo del broadcasting sportivo», si legge in una nota.