Supercoppa spagnola, denunce di molestie in tribuna durante Real Madrid-Maiorca

Dalla Spagna arrivano racconti tutt’altro che piacevoli in merito al trattamento ricevuto da alcuni tifosi del Maiorca sia all’interno dello stadio che fuori in occasione della semifinale di Supercoppa spagnola giocata ieri sera a Gedda.

Come riporta il quotidiano spagnolo As, a raccontare alcuni episodi molto spiacevoli è la moglie, Cristina Palavra, del calciatore del Maiora Dani Rodriguez, che ha denunciato alcuni episodi di molestie subite da alcuni tifosi sauditi: «Alcuni ragazzi hanno iniziato a farci foto da vicino, ci hanno molestato», ha spiegato all’emittente televisiva IB3.

I fatti si sarebbero verificati alla fine della partita, quando i familiari dei giocatori del Mallorca stavano lasciando lo stadio King Abdullah Sports City: «L’uscita è stata un po’ complicata. Siamo andati con i bambini, eravamo senza sicurezza», continua nel suo racconto Palavra, che era insieme alla consorte di Dominik Greif, Natalia Kaluzova.

«Ero con la bambina addormentata, i bambini… Ci siamo sentiti un po’ spaesati perché non avevamo nessuno a proteggerci. Non si poteva fare altro, non era organizzato un percorso da fare con membri dell’organizzazione dallo stadio fino all’autobus», ha raccontato Palavra.

Momenti di vera paura per alcune mogli dei calciatori del Maiorca, che hanno portato lo stesso Dani Rodriguez a sfogarsi sul proprio profilo personale di Instagram condividendo il video dell’intervista alla moglie e scrivendo: «Una vergogna!!! Vai a goderti una partita di calcio con la tua famiglia e… dov’è l’organizzazione della RFEF (la Federcalcio spagnola, ndr)!!! Non tutto è denaro!!!».

Ma non solo i tifosi vip del Maiorca, anche altri supporter della squadra sono stati oggetto di atteggiamenti intimidatori da parte di tifosi del Real Madrid in Arabia Saudita, sia sugli spalti che all’uscita dello stadio. A raccontarlo è un supporter del Maiorca alla trasmissione spagnola Tiempo de Juego de la Cope: «La cosa peggiore è stata alla fine della partita. Noi siamo dovuti restare qualche minuto in più perché dovevamo andare tutti insieme all’autobus. In quel tragitto dalla tribuna all’autobus, di circa 15-20 minuti, ci hanno continuamente insultato, siamo passati attraverso centinaia di persone che ci scattavano foto senza consenso, dandoci persino colpi sulla nuca, prendendoci in giro, facendoci il segno del 3-0 con le dita. La parte peggiore l’hanno subita le donne, che hanno subito toccamenti, foto senza consenso. È una cosa molto grave. La Federazione deve rifletterci su».

Proprio dopo la segnalazione di questi episodi, i rappresentanti della Federcalcio spagnola si sono riuniti a Gedda per analizzare e approfondire i racconti delle due mogli dei calciatori del Maiorca Dani Rodríguez e Dominik Greif. Secondo quanto raccontato, le due, e non solo loro, hanno subito insulti e sono state fotografate e filmate senza il loro consenso. Inoltre, altri tifosi del Mallorca hanno segnalato che alcune donne presenti alla partita hanno subito molestie fisiche.

Ma non solo la Federcalcio spagnola, anche quella saudita sta conducendo riscontri e indagini per capire meglio la situazione che si è verificata sia all’interno che all’esterno del King Abdullah Sports City. Intanto, alcune fonti hanno fatto sapere che la Federcalcio saudita ha già fermamente condannano gli episodi e si è scusata con le persone vittime di queste violenze. «Abbiamo organizzato centinaia di eventi e non era mai successo nulla di simile – fanno sapere fonti interne –. Al momento non sono state prese decisioni in merito, ma le autorità stanno indagando sull’accaduto».

Dal canto suo anche il Maiorca sta provando a fare luce sull’accaduto e mentre è rientrato in Spagna, il club sta raccogliendo foto e video che possono essere utili a individuare gli autori di queste molestie per poi consegnarle alle autorità saudite. Lo stesso stanno facendo le stesse forze di polizia locali per accertarsi delle violenze raccontate dalle mogli dei calciatori del Maiorca.