Dove vedere Inter Atalanta in tv e streaming: guarda la prima semifinale di Supercoppa

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando Dove vedere Inter Atalanta tv streaming. È tutto pronto per l’edizione 2025 della manifestazione, che torna per la seconda volta nella storia con il formato della Final Four.

Dove vedere Inter Atalanta tv streaming – Ancora Final Four

Il nuovo format della Supercoppa italiana, entrato in vigore a gennaio dello scorso anno, prevede per la seconda volta nella storia della competizione una Final Four, con tre match, due semifinali e la finale. L’Inter Campione d’Italia sfiderà l’Atalanta (finalista della scorsa Coppa Italia) e la Juventus, che ha alzato al cielo la Coppa Italia, affronterà il Milan, arrivato secondo nello scorso campionato alle spalle dei nerazzurri.

Chi conquisterà la vittoria nelle semifinali accederà alla finale, in programma lunedì 6 gennaio 2025, alle ore 20.00. Tutte le sfide si giocheranno in Arabia Saudita, a Riad, con la finalissima all’Al-Awwal Park, lo stadio dell’Università Re Sa’ud che ha già ospitato la Supercoppa italiana nella scorsa edizione.

Dove vedere Inter Atalanta tv streaming – Il calendario e la diretta

Di seguito, il calendario della manifestazione, con le date delle semifinali e della finale:

giovedì 2 gennaio 2025, ore 20.00 – Inter-Atalanta

venerdì 3 gennaio 2025, ore 20.00 – Juventus-Milan

lunedì 6 gennaio 2025, ore 20.00 – Finale

Mediaset sarà ancora una volta protagonista della Supercoppa italiana. L’emittente di Cologno Monzese ha acquistato i diritti tv del torneo anche per il ciclo 2024-2027, in combinata con quelli della Coppa Italia. Le partite saranno trasmesse tutte in diretta e in chiaro su Canale 5 (canale numero 5 del digitale terrestre). La partita sarà trasmessa anche in diretta streaming gratuita su Mediaset Infinity.