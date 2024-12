La FIFA ha aggiornato per l’ultima volta in questo 2024 il proprio ranking dedicato alle nazionali. Un anno solare costellato dalla delusione degli Europei per l’Italia di Luciano Spalletti, che ha però reagito giocando una buonissima Nations League in attesa dei quarti di finale contro la Germania.

Ma la cosa più importante per la Nazionale di Spalletti è aver centrato l’obiettivo minimo prefissato dopo il flop a EURO 2024: essere testa di serie per il sorteggio dello scorso 13 dicembre che è stato il primo passo per il percorso delle 54 nazionali europee verso i Mondiali del 2026 che si terranno in USA, Messico e Canada. Ma anche qui fondamentale sarà la sfida contro la Germania che decreterà in quale raggruppamento saranno inserite le due nazionali.

Ranking FIFA dicembre 2024 – Italia al nono posto: obiettivo sorpasso sul Belgio

Intanto, come detto, la FIFA ha pubblicato il proprio ranking per nazionali. In testa sempre l’Argentina, con Messi e compagni che hanno ribadito il loro status di Campioni del Mondo, e del Sudamerica, in carica mantenendo il primo posto nel girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026.

Il percorso in Nations League ha permesso all’Italia di consolidare la propria posizione nella top 10. Questa era stata in grave pericolo dopo il flop di EURO 2024 e, proprio per questo, anche la possibilità che gli Azzurri rientrassero nella prima fascia per il sorteggio del 13 dicembre.

Invece tutto si è risolto per il meglio e ora l’Italia può mettere nel mirino anche l’ottava posizione che vede una nazionale che fino a giugno 2024 occupava il primo posto nel ranking FIFA: il Belgio. Proprio quei Diavoli Rossi che gli Azzurri hanno battuto a Bruxelles, eliminandoli da ogni discorso per la Nations League che li vedrà ora impegnati nello spareggio per non retrocedere in League B contro l’Ucraina.

Detto dell’Argentina prima classificata, seguono sempre Francia e Spagna, in grande risalita dopo la vittoria degli Europei e i recenti risultati in Nations League che l’ha vista vincere con facilità il proprio raggruppamento qualificandosi ai quarti di finale di fine marzo, dove se la vedrà con l’Olanda. Ecco di seguito le prime 15 posizioni del ranking FIFA aggiornato dopo gli impegni di ottobre: