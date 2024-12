Mondiale per Club 2025, al via la vendita dei biglietti per il torneo negli USA

Tutto è pronto ormai per il via al nuovo Mondiale per Club. La nuova competizione per club organizzata dalla FIFA si svolgerà tra giugno e luglio del 2025 negli Stati Uniti, coinvolgendo 32 squadre che si contenderanno il titolo mondiale.

In particolare, la FIFA Club World Cup 2025 vedrà la partecipazione delle migliori squadre delle sei confederazioni internazionali: AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC e UEFA. Questa prima edizione del torneo avrà luogo negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025. In totale, 12 stadi ospiteranno le 63 partite del torneo, con la finale che si terrà al MetLife Stadium, situato tra New York e il New Jersey.

Mondiale per Club biglietti – Gli stadi che ospiteranno le partite

Mercedes-Benz Stadium – Atlanta, GA

TQL Stadium – Cincinnati, OH

Bank of America Stadium – Charlotte, NC

Rose Bowl Stadium – Los Angeles, CA

Hard Rock Stadium – Miami, FL

GEODIS Park – Nashville, TN

MetLife Stadium – New Jersey

Camping World Stadium – Orlando, FL

Inter&Co Stadium – Orlando, FL

Lincoln Financial Field – Philadelphia, PA

Lumen Field – Seattle, WA

Audi Field – Washington, D.C.

Le 32 squadre saranno suddivise nel sorteggio in 8 gruppi da 4 squadre ciascuno per la fase iniziale a gironi. Le prime due classificate di ogni gruppo avanzeranno agli ottavi di finale. Da questo punto in poi, le sfide si svolgeranno in una fase a eliminazione diretta con gare a partita unica. Non è prevista una finale per il terzo posto.

Mondiale per Club biglietti – La fase a gironi

Di seguito, i gironi della manifestazione, sorteggiati nella giornata di giovedì 5 dicembre:

Girone A: Palmeiras, Porto, Al Ahly, Inter Miami.

Palmeiras, Porto, Al Ahly, Inter Miami. Girone B: Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Botafogo, Seattle Sounders.

Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Botafogo, Seattle Sounders. Girone C: Bayern Monaco, Auckland City, Boca Juniors, Benfica,.

Bayern Monaco, Auckland City, Boca Juniors, Benfica,. Girone D: Flamengo, Espérance Sportive de Tunis, Chelsea, Club León.

Flamengo, Espérance Sportive de Tunis, Chelsea, Club León. Girone E: River Plate, Urawa Red Diamonds, Inter , Monterrey.

River Plate, Urawa Red Diamonds, , Monterrey. Girone F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD, MamelodiSundowns.

Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD, MamelodiSundowns. Girone G: Manchester City, Wydad, Al Ain, Juventus .

Manchester City, Wydad, Al Ain, . Girone H: Real Madrid, Salisburgo, Al-Hilal, Pachuca.

Mondiale per Club biglietti – Vendita al via il 19 dicembre

La FIFA – dopo un periodo dedicato a una speciale prevendita – aprirà la vendita generale dei biglietti a partire da giovedì 19 dicembre, alle ore 16. I biglietti, a partire da 30 dollari (tasse escluse), saranno messi in vendita in diverse fasce orarie, a coppie di due gruppi per volta: