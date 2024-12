Nations League, Torino in pole per ospitare la Final Four con l’Italia

La prima semifinale così come la seconda allo Stadium, la finale per il terzo posto al Grande Torino e la finalissima ancora nella casa della Juventus: tutto nel giro di cinque giorni, dal 4 all’8 giugno prossimo, con in palio la quarta edizione della Nations League. E’ questo – scrive La Stampa – il programma della FIGC per portare il grande calcio europeo nella città della Mole.

Perché dal tavolo della FIGC passi su quello UEFA e da qui diventi ufficiale servono due condizioni. Primo: lunedì il Comitato esecutivo del pallone continentale riunito a Nyon sceglierà il quarto di finale di Nations da cui uscirà la federazione chiamata ad organizzare le Final Four. Secondo: se venisse indicato il quarto tra gli azzurri e la Germania – andata a Milano il 20 marzo, ritorno a Dortmund il 23 – l’Italia dovrà avere la meglio sui tedeschi per passare la palla a Torino.

Il conto alla rovescia è cominciato con l’eventuale prima ipotesi Udine-Trieste superata: se entreremo tra le migliori quattro e se fosse il nostro quarto di finale ad essere quello che aprirà le porte di casa a giugno, gli stadi di Juve e Torino scriverebbero una prima volta assoluta.

Fino ad oggi, le Final Four si sono sempre giocate su due città dalla distanza massima di 100 km: così è accaduto anche da noi nel 2021, sfide tra San Siro e lo Stadium. Stavolta, no: la FIGC sta lavorando ad un luogo solo con le due semifinali all’Allianz perché al Grande Torino il 31 maggio c’è il concerto di Vasco Rossi.