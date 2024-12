Mondiali 2026, il regolamento per il sorteggio delle qualificazioni UEFA

Con l’aggiornamento del ranking e l’ufficialità delle fasce per il sorteggio delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026, la FIFA ha annunciato anche il regolamento completo per la compilazione dei 12 raggruppamenti che definiranno le Nazionali qualificate al torneo che si disputerà in USA, Canada e Messico tra meno di due anni. Un percorso dal quale – insieme ai successivi playoff – emergeranno i nomi delle 16 Nazionali europee che rappresenteranno la UEFA nella rassegna iridata.

Regolamento sorteggio qualificazioni Mondiali 2026 – Date e condizioni di gironi e Nations League

La fase a gironi delle qualificazioni europee si svolgerà da marzo a novembre 2025 (dieci giornate di gara in cinque finestre internazionali) e sarà composta da 12 gironi di qualificazione, ciascuno con quattro o cinque squadre. I gironi composti da cinque squadre inizieranno la loro campagna di qualificazione a marzo 2025, mentre i gironi da quattro squadre inizieranno a settembre 2025, in modo che tutte le fasi a gironi si concludano entro novembre 2025.

Sebbene le 54 Nazionali UEFA parteciperanno alla fase a gironi delle qualificazioni europee, 24 di esse proseguiranno prima con la UEFA Nations League a marzo 2025, partecipando ai quarti di finale del torneo o agli spareggi promozione/retrocessione nello stesso periodo. Inoltre, le quattro vincitrici dei quarti di finale della Nations League avanzeranno alle finali previste per giugno 2025.

Per consentire la pianificazione parallela delle partite delle qualificazioni europee e di Nations League a marzo e giugno 2025, è necessario implementare diverse condizioni per l’assegnazione delle squadre ai gironi da quattro o cinque squadre. Le squadre inserite nei gironi da quattro saranno disponibili per disputare le partite della Nations League a marzo e giugno. Una delle cinque squadre in un girone da cinque potrà utilizzare i suoi due giorni di riposo per essere disponibile alle partite della Nations League a marzo. Pertanto, è necessario prevedere condizioni specifiche durante il sorteggio per assegnare le squadre a un girone da quattro o cinque squadre.

Rispetto ai precedenti sorteggi delle qualificazioni europee, il maggiore intreccio tra qualificazioni ai Mondiali e Nations League comporta un significativo aumento delle condizioni legate alla competizione. Ogni urna del sorteggio potrà contenere un numero massimo di squadre soggette a tali condizioni.

Regolamento sorteggio qualificazioni Mondiali 2026 – La composizione delle urne

Per sorteggiare i 12 gironi composti ciascuno da quattro o cinque squadre, sono state formate cinque urne. Le urne da 1 a 4 contengono ciascuna 12 squadre, mentre le sei squadre rimanenti sono inserite nell’urna 5.

Urna 1: Gli otto partecipanti ai quarti di finale della UEFA Nations League sono inseriti nell’urna 1, indipendentemente dalla loro posizione nel ranking FIFA rilevante per il sorteggio. I partecipanti ai quarti di finale della Nations League saranno rappresentati da un segnaposto nel sorteggio delle qualificazioni europee. Ogni segnaposto rappresenta o la vincitrice o la squadra sconfitta di un accoppiamento dei quarti di finale. Gli accoppiamenti dei quarti di finale della UNL sono stati sorteggiati dalla UEFA il 22 novembre 2024. Le quattro squadre rimanenti dell’urna 1 sono le squadre meglio classificate nel ranking FIFA tra quelle che non partecipano ai quarti di finale della Nations League.

Urne 2-5: Le squadre non assegnate all’urna 1 sono distribuite nelle urne da 2 a 5 in base al ranking FIFA:

Urna 2 : contiene le successive 12 squadre meglio classificate nel ranking FIFA;

: contiene le successive 12 squadre meglio classificate nel ranking FIFA; Urna 3 : contiene le successive 12 squadre classificate nel ranking FIFA;

: contiene le successive 12 squadre classificate nel ranking FIFA; Urna 4 : contiene le ulteriori 12 squadre classificate nel ranking FIFA;

: contiene le ulteriori 12 squadre classificate nel ranking FIFA; Urna 5: contiene le ultime sei squadre classificate nel ranking FIFA.

Considerando il numero di squadre in ogni urna che devono essere disponibili per giocare gli spareggi di promozione/retrocessione della Nations League a marzo 2025, non sono necessarie modifiche alle urne del sorteggio, poiché tutte le squadre rilevanti possono essere assegnate ai gironi da quattro squadre o ai gironi da cinque squadre (dove questi ultimi possono includere al massimo una squadra sconfitta dei quarti di finale della Nations League o una squadra degli spareggi della Nations League).

Regolamento sorteggio qualificazioni Mondiali 2026 – Le condizioni del sorteggio

Per poter compilare un calendario conforme alla coesistenza delle qualificazioni europee e della UEFA Nations League nei mesi di marzo e giugno 2025, che sia equo per le squadre partecipanti, risponda alle aspettative dei partner commerciali e garantisca con alta probabilità che le partite si svolgano come previsto, si applicano diverse condizioni di sorteggio per motivi di

ragioni legate alla competizione

scontri proibiti tra squadre

restrizioni per sedi invernali

restrizioni per viaggi eccessivamente lunghi

Quando si verifica o si prevede che si verifichi una restrizione di sorteggio, il computer utilizzato per assistere nel sorteggio indicherà il gruppo disponibile per la squadra sorteggiata. È importante notare che il numero di opzioni disponibili per una squadra dipende non solo dagli attributi della squadra stessa e di quelle già sorteggiate, ma anche dagli attributi delle altre squadre ancora da sorteggiare. Pertanto, i calcoli del computer devono anticipare tutti gli scenari possibili ed evitare situazioni di stallo.

Per consentire la pianificazione parallela delle partite di qualificazioni europee e Nations League nei mesi di marzo e giugno 2025, si implementano le seguenti condizioni per l’assegnazione delle squadre ai gironi da quattro o cinque squadre:

Urna 1 : le quattro vincitrici dei quarti di finale della Nations League (un segnaposto per ciascun accoppiamento dei quarti di finale) devono essere sorteggiate in un girone da quattro (Gruppi A-F). Le squadre sconfitte nei quarti di finale della Nations (un segnaposto per ciascun accoppiamento dei quarti di finale) e tutte le altre squadre dell’urna 1 possono essere sorteggiate in qualsiasi girone (Gruppi A-L)

: le quattro vincitrici dei quarti di finale della Nations League (un segnaposto per ciascun accoppiamento dei quarti di finale) devono essere sorteggiate in un girone da quattro (Gruppi A-F). Le squadre sconfitte nei quarti di finale della Nations (un segnaposto per ciascun accoppiamento dei quarti di finale) e tutte le altre squadre dell’urna 1 possono essere sorteggiate in qualsiasi girone (Gruppi A-L) Urne 2, 3 e 4: i partecipanti agli spareggi della Nations League provenienti da queste urne possono essere sorteggiati nei gironi da quattro (Gruppi A-F) o nei gironi da cinque (Gruppi G-L), a condizione che tale gruppo possa contenere una squadra degli spareggi di Nations League, dato che ogni girone da cinque può ospitare al massimo una squadra dei playoff o una squadra sconfitta nei quarti di finale del torneo

i partecipanti agli spareggi della Nations League provenienti da queste urne possono essere sorteggiati nei gironi da quattro (Gruppi A-F) o nei gironi da cinque (Gruppi G-L), a condizione che tale gruppo possa contenere una squadra degli spareggi di Nations League, dato che ogni girone da cinque può ospitare al massimo una squadra dei playoff o una squadra sconfitta nei quarti di finale del torneo Urna 5: le squadre dell’urna 5 vengono sorteggiate nei gironi da cinque (Gruppi G-L).

In base alle decisioni del Comitato Esecutivo UEFA valide al momento del sorteggio, le seguenti squadre non possono essere sorteggiate nello stesso girone:

Gibilterra e Spagna

Kosovo e Bosnia-Erzegovina

Kosovo e Serbia

Ucraina e Bielorussia

Sono stati identificati inoltre venti accoppiamenti di Paesi con distanze di viaggio eccessive. Per ridurre al minimo il carico di viaggio delle squadre, al massimo un solo accoppiamento di questo tipo può essere sorteggiato nello stesso girone. La tabella seguente mostra le restrizioni, applicabili in entrambe le direzioni:

Regolamento sorteggio qualificazioni Mondiali 2026 – La procedura del sorteggio

Il sorteggio inizia con l’urna 1 e procede successivamente con l’urna 2 fino all’urna 5. Ogni urna viene svuotata completamente prima di passare all’urna successiva: