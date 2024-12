Mondiale per Club, dove vedere il sorteggio tv streaming: Inter e Juventus in attesa

Giovedì 5 dicembre le 32 squadre partecipanti al prossimo Mondiale per Club conosceranno il loro cammino nella nuova competizione FIFA voluta fortemente da Gianni Infantino.

Le squadre, infatti, saranno suddivise in otto gironi da quattro sulla base della fascia d’appartenenza. E proprio queste ultime sono state anticipate ieri dalle indiscrezioni: tanto la Juventus quanto l’Inter, per guardare al futuro dei club italiani impegnati nel torneo, saranno in seconda fascia, mentre della prima faranno parte le migliori per ranking dell’Europa e del Sud America.

Dove vedere sorteggio Mondiale per Club tv streaming – Tutte le quattro urne

Queste sono le quattro fasce della competizione:

FASCIA 1: Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester City, PSG, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense

Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester City, PSG, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense FASCIA 2: Chelsea, Borussia Dortmund, Inter , Porto, Atletico Madrid, Benfica, Juventus , Salisburgo

Chelsea, Borussia Dortmund, , Porto, Atletico Madrid, Benfica, , Salisburgo FASCIA 3: Al-Hilal, Ulsan HD, Al Ahly, Monterrey, León, Wydad Casablanca, Boca Juniors, Botafogo

Al-Hilal, Ulsan HD, Al Ahly, Monterrey, León, Wydad Casablanca, Boca Juniors, Botafogo FASCIA 4: Urawa Red Diamonds, Al-Ain, ES Tunis, Seattle Sounders, Inter Miami, Auckland City, Mamelodi Sundowns, Pachuca.

Dove vedere sorteggio Mondiale per Club tv streaming – La diretta

Il sorteggio, come detto in precedenza, si terrà nella serata di giovedì 5 dicembre, con inizio fissato per le ore 19 italiane. L’evento sarà visibile gratuitamente in diretta streaming su FIFA+, ma anche l’Inter ha annunciato che lo trasmetterà su Inter TV, il proprio canale tematico (visibile anche su DAZN). Inoltre, la cerimonia sarà in onda su DAZN, che ha acquisito i diritti televisivi mondiali per la competizione che inizierà il prossimo 15 giugno.