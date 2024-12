Coppa Italia, al via gli ottavi di finale: quanto vale il torneo nel 2024/25

Questa sera la Coppa Italia 2024/25 ripartirà con gli ottavi di finale della manifestazione. Il turno del torneo si apre con la sfida tra Milan e Sassuolo (allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro) e tra questa settimana e quella del 16-22 dicembre vedrà scendere in campo le big di Serie A, con tanto di big match tra Lazio e Napoli (i partenopei sono partiti dai turni precedenti, a causa del decimo posto della passata stagione).

Quella 2024/25 è la prima stagione della Coppa Italia all’interno del nuovo ciclo di diritti televisivi. Il torneo è stato acquistato in esclusiva da Mediaset, che ha versato circa 56 milioni di euro (tra parte fissa e variabile) a cui si aggiungono 2 milioni di euro di costi fissi, per un totale di circa 58 milioni annui rispetto ai 48 milioni annui che ha versato nel triennio 2021-2024.

Complessivamente, quindi, la Serie A incasserà circa 58 milioni a stagione in media per Coppa Italia e Supercoppa italiana: si tratta di una aumento di circa il 20% rispetto al ciclo precedente, con valore quasi raddoppiato rispetto a due cicli fa (erano infatti 35 milioni per il 2018-2021 mentre per il 2015-2018 erano stati incassati 22 milioni).

Quanto vale la Coppa Italia? Le cifre fino alla finale

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, le cifre del montepremi dedicato ai club per la stagione 2024/25 non si discosteranno più di tanto rispetto a quelle del 2023/24. Fino all’anno scorso, arrivare in fondo alla manifestazione valeva almeno 5 milioni di euro (per la finalista perdente) e fino a 7,6 milioni di euro per chi solleva il trofeo. Il tutto senza dimenticare gli incassi da botteghino per ogni partita disputata in casa in tutti i turni precedenti.

Di seguito le cifre incassate nel 2023/24 per ogni “gradino” della fase a eliminazione diretta, dagli ottavi di finale alla finalissima dell’Olimpico di Roma:

Raggiungimento degli ottavi di finale – 400mila euro;

Raggiungimento dei quarti di finale – 850 mila euro;

Raggiungimento della semifinale – 1,7 milioni di euro;

Finalista perdente – 2 milioni di euro

Vittoria in finale – 4,6 milioni di euro

Quanto vale vincere la Coppa Italia? Il dettaglio per il 2024/25

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, le cifre per ogni turno della competizione sono stabilite in percentuale sul montepremi complessivo. Montepremi che dipenderà prevalentemente dalla finalizzazione dei contratti per i diritti televisivi della Coppa Italia all’estero. In molti territori vengono acquisite solo le ultime partite, se non addirittura la sola finale, motivo per cui la cifra definitiva sarà disponibile solamente verso fine stagione.

Attualmente, le stime hanno rivisto i premi per il singolo turno leggermente al ribasso (per fare un esempio, poco sotto i 7 milioni di euro per il vincitore finale), ma la vendita dei diritti tv della Coppa Italia a livello internazionale (in alcuni Paesi si vende anche la singola edizione del torneo) potrà riportare il montepremi complessivo vero l’alto.