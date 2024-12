Dal River a Messi: le possibili avversarie dell'Inter al Mondiale per Club

La FIFA ha confermato le procedure per l’attesissimo sorteggio del Mondiale per Club 2025 che andrà in scena a Miami, negli Stati Uniti, giovedì 5 dicembre 2024 alle ore 13.00 locali (19.00 italiane).

«Le procedure includono diversi principi chiave per garantire un equilibrio competitivo e una diversità geografica durante la fase a gironi e, a seconda dei risultati sportivi, nella fase a eliminazione diretta», ha spiegato la FIFA in una nota. «I club qualificati per la prima edizione della FIFA Club World Cup a 32 squadre sono stati distribuiti in quattro urne, ciascuna composta da otto squadre. I ranking delle confederazioni, utilizzati nel processo di qualificazione al torneo, sono stati applicati per determinare la posizione di ciascun club all’interno della propria confederazione e assegnarli all’urna corrispondente».

Possibili avversari Inter mondiale per club – Tutte le quattro urne

Queste sono le quattro fasce della competizione:

FASCIA 1: Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester City, PSG, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense

Chelsea, Borussia Dortmund, Inter, Porto, Atletico Madrid, Benfica, Juventus, Salisburgo

Al-Hilal, Ulsan HD, Al Ahly, Monterrey, León, Wydad Casablanca, Boca Juniors, Botafogo

Urawa Red Diamonds, Al-Ain, ES Tunis, Seattle Sounders, Inter Miami, Auckland City, Mamelodi Sundowns, Pachuca.

Possibili avversari Inter mondiale per club – Il vincolo delle quattro big europee non vale per i nerazzurri

Ma nei vari paletti per il sorteggio, è bene tenere a mente per l’Inter il numero sei:

Le squadre dall’urna 2 saranno sorteggiate come segue: le squadre UEFA 5-8 saranno sorteggiate in gruppi con le squadre CONMEBOL 1-4, mentre le squadre UEFA 9-12 saranno sorteggiate in gruppi con le squadre UEFA 1-4. Questo significa che l’Inter eviterà le altre big europee e potrà pescare solo dalle big del Sudamerica. Al contrario, la Juventus incrocerà una tra Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco, PSG.

Di seguito invece gli altri sette paletti:

Il principio generale della FIFA è garantire, ove possibile, che nessun gruppo includa più di una squadra proveniente dalla stessa confederazione. Questo vale per tutte le confederazioni eccetto la UEFA, che è rappresentata da 12 squadre. Ogni gruppo deve avere almeno una, ma non più di due squadre UEFA. Pertanto, quattro degli otto gruppi saranno composti da due squadre UEFA.

Le squadre appartenenti alla stessa federazione nazionale non possono essere sorteggiate nello stesso gruppo.

Per garantire un equilibrio competitivo, sono stati stabiliti due percorsi separati, ciascuno con quattro gruppi. Il **Percorso 1** comprende i vincitori dei gruppi A, C, E e G abbinati ai secondi classificati dei gruppi B, D, F e H. Il **Percorso 2** comprende i vincitori dei gruppi B, D, F e H abbinati ai secondi classificati dei gruppi A, C, E e G. Le squadre UEFA 1-2 e le squadre CONMEBOL 1-2 saranno assegnate a gruppi in percorsi separati e si incontreranno solo in semifinale, se vinceranno i rispettivi gruppi. Lo stesso principio si applicherà anche alle squadre UEFA 3-4 e CONMEBOL 3-4.

Le squadre UEFA 1-4 saranno sorteggiate in gruppi che impediranno loro di affrontarsi prima delle semifinali, qualora vincessero i rispettivi gruppi. Lo stesso principio si applicherà alle squadre CONMEBOL 1-4.

Tutte le squadre sorteggiate dall’urna 1 saranno automaticamente assegnate alla posizione 1 del gruppo in cui verranno sorteggiate.

Come squadre del paese ospitante e per motivi organizzativi, Inter Miami CF sarà automaticamente assegnata alla posizione 4 nel Gruppo A, mentre Seattle Sounders FC sarà automaticamente assegnata alla posizione 4 nel Gruppo B quando verranno sorteggiate dall’urna 4.

Di conseguenza, le squadre sorteggiate nei Gruppi A o B occuperanno automaticamente la posizione corrispondente all’urna da cui sono state sorteggiate. Pertanto, la squadra proveniente dall’urna 2 sarà assegnata alla posizione 2 e la squadra proveniente dall’urna 3 sarà assegnata alla posizione 3. Questo criterio si applicherà esclusivamente ai Gruppi A e B.

Possibili avversari Inter mondiale per club – Gli incroci possibili per i nerazzurri nella fase a gironi

Per i nerazzurri, quindi le possibile squadre da affrontare:

FASCIA 1

Flamengo

Palmeiras

River Plate

Fluminense

FASCIA 3

Al-Hilal

Ulsan HD

Al Ahly

Monterrey

León

Wydad Casablanca

Boca Juniors

Botafogo

FASCIA 4