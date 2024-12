La Russa: «Fiorentina-Inter? Giocherei mercoledì, rinviando la Coppa Italia»

«Come tutti ho assistito alle scene drammatiche e palpitato per la sorte di Edoardo, per fortuna le notizie che arrivano dai sanitari sono di assenza di pericolo di vita. Questo conforta, ma non vuol dire che ci sarà una immediata e semplice ripresa e il ritorno in campo. Ma a noi basta che torni integro e sano alla famiglia, poi meglio ancora se tornerà presto in campo».

Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa ospite della puntata n.743 de “La Politica nel Pallone”, storica trasmissione della Rai in onda su Gr Parlamento e condotta da Emilio Mancuso. «Vorrei che anche questa drammatica vicenda insegnasse qualcosa e che forse i meccanismi di intervento devono essere codificati meglio. È stato fatto tutto direi bene, nei limiti della concitazione, ma una precisa codificazione degli interventi poteva essere migliore. L’ambulanza per protocollo non poteva entrare? Può darsi che fosse giusto, dicono che poteva scivolare, ma va codificato, in modo che tutto avvenga in maniera prevista anche nell’imprevisto», ha concluso La Russa.

Poi, La Russa è intervenuto sul tema del recupero di Fiorentina-Inter: «Io da interista propongo che si giochi mercoledì e rinviare Fiorentina-Empoli di Coppa Italia, perché falsare il campionato mi sembra più grave». Al momento, considerando tutti gli impegni delle due squadre, l’ipotesi più probabile è che si arrivi a febbraio del 2025 per il recupero dell’incontro.

Cambiando argomento, La Russa ha parlato anche di tennis: «Invito Sinner, Berrettini, la Paolini e la Errani e simbolicamente tutte le squadre in Senato il 22 dicembre per il tradizionale concerto per dare loro un premio. Se potranno venire saranno accolti dall’applauso dell’aula del Senato, sarebbe un bel riconoscimento».

«Si tende a dimenticare che c’è un italiano di lingua tedesca come Sinner e una ragazza di mamma polacca come Paolini, la dimostrazione che l’Italia è pronta ad accogliere e considerare nel migliore dei modi le persone quando questo avviene con trasparenza e legalità. La storia degli italiani non vogliono gli immigrati non è vera, gli italiani amano i propri fratelli», ha concluso La Russa.